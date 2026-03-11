La 'scale-up' Amelia cierra una ronda de 5 millones, liderada por Actyus, Sabadell y otros inversores

Archivo - Fundadores de Amelia, David Ferré y Bernardo Sá Pereira. - AMELIA - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'scale-up' Amelia ha cerrado una ronda de financiación de cinco millones de euros que combina capital privado, ayudas públicas a la innovación y financiación bancaria, y que ha estado liderada por Actyus, Sabadell VC, 'business angels' como Sergi Figueras y Aureli Bou -fundadores de Worldcoo, adquirida por Glovo-, y entidades como CDTI y otros programas de apoyo a I+D.

Esta financiación servirá para acelerar la automatización del control de calidad en la construcción de parques solares. Además, durante 2026, la firma prevé ejecutar su plan de expansión por EEUU y mercados emergentes.

En paralelo, la compañía trabaja en una solución integral que amplía el alcance desde la fase de construcción hasta la operación y mantenimiento de parques fotovoltaicos, cubriendo todo el ciclo de vida del activo.

Amelia prevé superar los cinco millones de euros de facturación en 2026, con un "amplio" margen de Ebitda que se prevé soporte el crecimiento futuro del grupo.