Seaya entra en el capital de Adsmurai y valora la compañía en 100 millones de euros

El importe de la inversión ronda entre los 20 y 30 millones, según fuentes de la operación

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gestora de capital riesgo Seaya, a través de su fondo Andromeda, ha anunciado este viernes la compra de una participación minoritaria en el capital de la compañía de publicidad y marketing digital Adsmurai, la cual ha recibido una valoración total cercana a los 100 millones de euros.

Según fuentes de la operación, el importe de la inversión se ha situado entre los 20 y los 30 millones de euros, en tanto que el comunicado firmado por ambas entidades ha descrito que Adsmurai mantendrá a sus fundadores y equipo directivo como socios mayoritarios y al frente de la gestión y funciones estratégicas.

"Esta alianza representa un paso decisivo en el plan de crecimiento de Adsmurai, abriendo nuevas vías de expansión internacional y acelerando su inversión en Inteligencia Artificial (IA)", han reseñado en cuanto a la misión del importe cosechado en la operación.

En esa línea, el consejero delegado y co-fundador de Adsmurai, Marc Elena, ha subrayado que esta alianza les permite consolidar su trayectoria de crecimiento y acelerar el despliegue internacional, con la IA como "eje transformador" de su propuesta.

Asimismo, se ha indicado en cuanto al rol de Seaya que aportará acceso a una red estratégica internacional junto a los recursos que acelerarán el desarrollo y nuevos productos de Adsmurai.

La compañía de origen barcelonesa y con más de 450 empleados en plantilla ha reivindicado que en su cartera de clientes figura nombres como Wilson, Alcampo, Desigual, Parfois, Voll-Damm, Unicef, Henkel, Unilever, Grupo Planeta, Scalpers, ElBulli Foundation, Mango, La Menorquina o Euncet.

En relación a su apuesta inversora, el socio de Seaya, Carlos Fisch, ha manifestado su ilusión por acompañar a Adsmurai en esta nueva etapa: "Una compañía con una visión única y una tecnología propia que ya está redefiniendo el futuro del marketing digital, liderada por un equipo excepcional", ha argumentado en cuanto a su potencial de crecimiento.

Según los datos aportados por la compañía, Adsmurai obtuvo en 2024 más de 100 millones de euros en ingresos y ha previsto alcanzar los 140 millones para el presente ejercicio. Para 2029, la compañía se ha fijado como objetivo alcanzar los 400 millones en ingresos.

Con motivo de esta alianza, Adsmura ha anunciado en paralelo en lanzamiento de Zero Loop, un asistente conversacional conectado a toda la infraestructura interna en un entorno privado, de tal manera que se integra de forma nativa con los datos y sistemas del negocio (ventas, rendimiento de campañas, datos de orgánico, CRM, inventario, BI) para convertir información en decisiones.

Por otra parte, para Seaya Andromeda, fondo con 300 millones de euros en activos y clasificado como artículo 9 del reglamento SFDR con la misión de invertir en posiciones minoritarias o mayoritarias en compañías tecnológicas y de alto crecimiento, esta operación ha supuesto su undécima inversión y la quinta en los últimos doce meses junto con Bike Ocasión, Nax Solutions, Baïa Food y Cuïmo.