El servicio Ahorro Periódico de Renta 4 ayuda a ahorrar de manera "constante y sin esfuerzo" - RENTA 4

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Si dentro de tus propósitos de año nuevo se encuentra la mejora de tu salud financiera, Renta 4 te lo facilita con su servicio Ahorro Periódico, que permite a los clientes automatizar aportaciones periódicas a su cuenta en Renta 4 a través de domiciliaciones ordenadas desde otros bancos, fomentando la disciplina financiera y el ahorro sistemático.

Diseñado para "crear un hábito de ahorro constante sin esfuerzo", este servicio está pensado para aquellas personas que buscan establecer hábitos financieros saludables y cumplir metas de ahorro concretas, ha informado la entidad en un comunicado.

El usuario de este servicio simplemente tiene que programar una cantidad fija mensual o trimestral y el sistema se encarga de cursar la orden de domiciliación a la cuenta elegida en su otro banco de forma automática "permitiéndole construir un patrimonio de manera progresiva".

Este servicio de Renta 4 tiene, principalmente, tres ventajas: Disciplina, ya que convierte el ahorro en una rutina automática eliminando la necesidad de tomar decisiones de inversión cada mes; comodidad, porque una vez configurado, el cliente puede olvidarse y ver cómo su ahorro crece de manera constante y flexibilidad, ya que el cliente puede elegir la periodicidad, modificar la cantidad de su aportación periódica o cancelarla en cualquier momento según sus necesidades.

Ser "preahorrador", de manera que el ahorro se ejecute a principio de mes, ayuda a adaptar el consumo mensual al importe restante. Además, según ha señalado Renta 4, activar una inversión automática sobre la aportación periódica es beneficioso porque permite promediar el coste de la inversión a lo largo del tiempo mitigando el riesgo de invertir en momentos puntuales del mercado.

Al mismo tiempo, potencia el crecimiento con el interés compuesto, de manera que al reinvertir los rendimientos generados, el ahorro no solo crece por las aportaciones, sino que los propios beneficios generan nuevos beneficios. Se trata del efecto "bola de nieve", un crecimiento exponencial que acelera la consecución de las metas a largo plazo.

Como promoción asociada, al hacer una aportación neta de 10.000 euros y activar un ahorro periódico de 200 euros al mes durante 12 meses los clientes recibirán un bono de 100 euros. La aportación neta de 10.000 euros en cuenta debe mantenerse durante los doce meses, sin considerar los importes de las aportaciones periódicas.