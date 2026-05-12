Sevilla (Unicaja) afirma que el sector bancario valora "muy positivamente" la Unión de Ahorros e Inversiones

De izquierda a derecha: Francisco Uría, director de Estudios y Análisis del Instituto Español de Analistas (IEA); David Jiménez-Blanco, presidente de BME Markets & Exchanges; Lola Solana, presidenta del IEA; y José Sevilla, presidente de Unicaja. - INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unicaja, José Sevilla, ha afirmado este martes que el sector bancario valora de forma "muy positiva" el interés de la Unión Europea por impulsar un mercado de capitales único a través de la Unión de Ahorros e Inversiones.

"Más allá de la regulación, el desarrollo de un modelo de financiación con un mayor peso en los mercados de capitales requiere del impulso del ahorro a largo plazo en Europa", ha afirmado durante su intervención durante un coloquio realizado en la Bolsa de Madrid organizado por el Instituto Español de Analistas.

Por su parte, el presidente de BME Markets & Exchanges, David Jiménez-Blanco, ha señalado que las economías europeas "necesitan apostar por unos mercados capitales fuertes para mejorar su competitividad y garantizar su autonomía geoestratégica".

Jiménez-Blanco ha puesto el foco en la importancia de avanzar hacia un modelo financiero europeo más basado en el mercado de capitales y que fomente una mayor participación de los inversores minoristas en activos financieros europeos con un perfil adecuado de riesgo.

"Existen muchos modelos que funcionan, como la cuenta al estilo sueco. Esta solución es fácil de implementar y su puesta en funcionamiento ha tenido efectos positivos en el impulso de la inversión entre los minoristas", ha abundado.