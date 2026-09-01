Shein se desploma hasta un 10% en su debut en la Bolsa de Hong Kong

Empleados de Shein en el evento de salida a Bolsa de la compañía en Hong Kong. - Venron Yuen/Nexpher via ZUMA Pre / DPA

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Shein Global Holdings han llegado a hundirse hasta un 10% en su primera sesión bursátil en la Bolsa de Hong Kong, hasta los 43,72 dólares hongkoneses (4,81 euros), tras marcar un precio de salida en los 48,56 dólares hongkoneses (5,35 euros).

No obstante, el gigante asiático de la 'fast fashion' moderó su caída hasta el 0,12% a lo largo de la jornada, hasta situarse en los 48,50 dólares hongkoneses (5,34 euros), después de recaudar en su salida a Bolsa un total de 13.597 millones de dólares de Hong Kong (1.497 millones de euros), unos 13.214 millones de dólares hongkoneses (1.455 millones de euros) en términos netos.

De esta manera, Shein ha conseguido remontar en las últimas horas de apertura del mercado y moderar su caída, aunque la compañía no ha conseguido frenar el descenso del precio de sus acciones.

Con el precio de salida, Shein obtuvo una valoración implícita de casi 26.500 millones de dólares (unos 22.880 millones de euros), cifra que ha quedado reducida en su primera sesión; muy por debajo de los casi 100.000 millones de dólares (86.334 millones de euros) que llegó a alcanzar en 2022.

"Los numerosos desafíos de Shein son bien conocidos por los inversores y probablemente explican la fuerte caída del precio de las acciones el día de su salida a bolsa. El crecimiento se está ralentizando y las pérdidas aumentan en medio de la dura competencia de las empresas de comercio electrónico y moda rápida. Más importante aún, su modelo de negocio sigue viéndose afectado por la evolución de las regulaciones internacionales", ha destacado la directora general de Union Bancaire Privee, Vey-Sern Ling, según ha recogido Bloomberg.

De este modo, la firma textil culmina un proceso que se había alargado varios años, después de que los intentos anteriores de Shein de cotizar en Nueva York y Londres se vieran frustrados por la oposición de los políticos y el escrutinio de su cadena de suministro en China.

Si bien la popularidad de Shein se disparó durante la pandemia, cuando los consumidores confinados en sus hogares se vieron atraídos por sus bajos precios y su enorme inversión publicitaria, la valoración de la compañía se ha visto lastrada por la imposición de aranceles estadounidenses, así como por la eliminación de las exenciones fiscales que permitían a la empresa evitar el pago de tasas de importación al enviar pedidos a Estados Unidos o la Unión Europea.

Shein registró pérdidas de 99 millones de dólares (85 millones de euros) en los tres primeros meses de 2026, mientras que alcanzó una cifra de negocio de 9.052 millones de dólares (7.752 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, un avance del 1,1% respecto del mismo periodo del año anterior