Six armonizará las plataformas de negociación en todos sus mercados

Archivo - Vista general de paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de agosto de 2024, en Madrid (España), donde opera BME, compañía del grupo Six. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Six ha anunciado la implementación de una plataforma de negociación armonizada para todas las Bolsas que opera, incluyendo la española, según el comunicado remitido este miércoles.

En concreto, esta implementación se hará en todas las Bolsas operadas por Six, incluyendo Six Swiss Exchange, Bolsas y Mercados Españoles (BME) y Aquis. Para desarrollar esta plataforma, el operador suizo contará con Aquis Technologies como proveedor tecnológico.

Las Bolsas se operarán sobre el motor de emparejado de órdenes de compra y venta 'Aquis Equinox', una solución tecnológica que actualmente sustenta múltiples Bolsas y mercados de negociación en todo el mundo, incluida Aquis, y tiene capacidad de funcionamiento continuo las 24 horas del día, todos los días del año.

Six explica que ha seleccionado a Aquis --compañía recientemente adquirida por el grupo suizo-- tras haber realizado un proceso de selección integral con múltiples etapas que incluyó a otros proveedores.

Los trabajos para desarrollar esta nueva plataforma ya están en marcha y el operador espera que el nuevo sistema para productos de renta variable y asimilados se lance en 2027. Después le seguirán otras clases de activos.

Six está trabajanado con las autoridades regulatorias pertinentes para obtener las aprobaciones necesarias, asegurando contar con todas las autorizaciones requeridas para lanzar su plataforma.