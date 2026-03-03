Las sociedades de garantía inyectaron 3.084 millones a pymes y autónomos en 2025, un 14% más

José Pedro Salcedo, presidente de SGR Cesgar - SGR CESGAR

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las sociedades de garantía recíproca (SGR) que operan en España facilitaron en 2025 financiación por un total de 3.084 millones de euros a pymes, autónomos y emprendedores del país, lo que supone un aumento del 14% respecto al año anterior, ha anunciado este martes Cesgar.

La Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca informa en un comunicado de que esta inyección se produjo a partir de 25.075 avales formalizados, que generaron una inversión de 4.008 millones en la economía.

Además, los créditos y préstamos que mantienen activos las SGR (riesgo vivo) alcanzaron un valor de 8.424 millones de euros. Esto implica una subida interanual del 6% y contribuye a mantener en torno a 1,2 millones de empleos en el país, con lo que la financiación concedida por estas sociedades beneficia a 186.877 empresas.

Los avales financieros, que son el tipo de financiación más demandada por autónomos y pymes (pequeñas y medianas empresas), representaron el 87,9% del total formalizado.

Dentro de estos, los avales destinados a inversión obtuvieron la mayor demanda, con un 48,8% tras crecer en 3,5 puntos respecto al ejercicio anterior, mientras que los destinados a circulante supusieron un 36,1%.

"Las empresas muestran un interés cada vez mayor por invertir para reforzar y mejorar sus negocios, aunque la demanda de liquidez continúa siendo una prioridad para muchas de ellas", interpretan desde Cesgar.

En cuanto a la actividad de la empresa, las operaciones se concentraron sobre todo en el sector Servicios (49,1%, tras un ligero ascenso), seguido por Comercio (18,7% y con el mayor incremento: 0,8 puntos porcentuales), Industria (17%, después de caer ligeramente), Construcción (10%) y Primario (5,2%).

Finalmente, Cesgar destaca que se tramitaron 17.312 avales por un importe de 2.948 millones de euros a través de la plataforma digital 'Con Aval Sí', que el 82,9% de las operaciones respaldadas por una sociedad de garantía el año pasado afrontarán la amortización de sus préstamos en un plazo de más de tres años y que el importe medio avalado en las operaciones financiadas desde las SGR fue de 164.458 euros en 2025.

Tres de cada cuatro operaciones (74,5%) tuvo como destino a las micropymes (con hasta diez trabajadores) y una quinta parte de la formalización de avales estuvo dirigida a nuevas empresas o emprendedores, señala la representante de los intereses de las Sociedades de Garantía Recíproca en España.

INYECCIÓN DE 3.350 MILLONES DE EUROS EN 2026

"Las SGR han demostrado que son una herramienta eficaz para sostener la actividad económica y el empleo en nuestro país, con una inversión en la economía que crece año tras año", celebra el presidente de SGR-Cesgar, José Pedro Salcedo.

"En 2026, nuestro objetivo es continuar actuando como vehículo eficaz para trasladar los fondos europeos al tejido productivo, contribuyendo a la transformación y modernización de nuestras empresas", añade.

A finales de enero, Cesgar anunció que las SGR prevén una inyección económica de 3.350 millones de euros a pymes y autónomos para el año actual.