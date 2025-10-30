Société Générale aumentó un 45% el beneficio hasta septiembre, con 4.582 millones

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Société Générale obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.582 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un avance del 45% en comparación con las ganancias contabilizadas por la entidad francesa en el mismo periodo del año anterior.

Hasta septiembre, el producto neto bancario acumulado por Société Générale se situó en 20.529 millones de euros, un 1,8% por encima de la cifra de negocio registrada un año antes en términos absolutos, mientras que al descontar el efecto del tipo de cambio y los cambios del perímetro contable, el incremento interanual fue del 7,1%.

De su lado, el banco francés registró un descenso del coste neto del riesgo de crédito hasta 1.068 millones de euros, un 10,4% por debajo del contabilizado en los nueve primeros meses de 2024, incluyendo un impacto de 369 millones de euros en el tercer trimestre, un 9,1% menos.

Entre julio y septiembre, Société Générale se anotó un beneficio neto atribuido de 1.521 millones de euros, lo que supone una mejora del 11,3% respecto del resultado de la entidad un año antes, mientras que la cifra de negocio neta sumó 6.655 millones de euros, un 2,7% menos, aunque un 3,8% más que en el mismo trimestre de 2024 al descontar el tipo de cambio y las variaciones de perímetro de la entidad.

La ratio CET1 al cierre del tercer trimestre era del 13,7%, unos 340 puntos básicos por encima de la exigencia regulatoria, mientras que la rentabilidad de activos tangibles (RoTE) fue del 10,7%, frente al 9,6% del año anterior.

El consejero delegado de Société Générale, Slawomir Krupa, ha calificado de "excelentes" los resultados presentados, destacando el crecimiento de los ingresos y una mejora continua de la eficiencia operativa y rentabilidad.

"Trimestre tras trimestre, seguimos ejecutando con disciplina nuestra hoja de ruta estratégica, manteniendo una sólida posición de capital, un estricto control de costes y una gestión prudente del riesgo", ha apuntado, añadiendo que este "excelente desempeño comercial y financiero" durante los primeros nueve meses del año permite avanzar con confianza para alcanzar todos los objetivos anuales.