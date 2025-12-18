Sólo un 16% de los asesores financieros prevé una mejora económica global en 2026, según EFPA España

Archivo - Businessman checking stock market data. He using a mobile phone. Analysis economy data on forex earn graph. - WITTHAYA PRASONGSIN - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un 16% de los asesores financieros certificados prevé una mejora del panorama económico global en 2026, mientras que más de la mitad espera un escenario similar al de 2025 y cerca de un 30% anticipa una desaceleración, según una encuesta elaborada por EFPA España.

Con todo, de acuerdo al sondeo que ha recogido la opinión de más de 700 asesores financieros certificados, la mayoría de los profesionales confía en que las carteras sigan ofreciendo resultados satisfactorios pese al contexto de incertidumbre y de ostentar una racha de tres ejercicios positivos.

Entre los factores más determinantes para la rentabilidad de las inversiones en 2026, los asesores han situado en primer lugar la geopolítica y los conflictos regionales, citados por el 73% de los encuestados, seguidos por la política monetaria y los tipos de interés, con un 68%.

La inflación y la innovación tecnológica han aparecido a distancia en un segundo plano, con un 43% de menciones en ambos casos.

La Inteligencia Artificial (IA) y la digitalización productiva han liderado claramente las tendencias para el próximo ejercicio, ya que el 90% de los asesores considera que marcarán la evolución de los mercados en 2026. A continuación, han destacado la defensa y la seguridad (52%) y la salud, la longevidad y la biotecnología (39%).

En cuanto a los activos con mayor potencial, la renta variable estadounidense se ha consolidado como la opción más atractiva para 2026, con un 54% de las respuestas, por delante de la renta variable emergente (42%) y la europea (39%).

Por el contrario, la inversión inmobiliaria (17%) y los bonos gubernamentales (8%) han sido percibidos como las alternativas con menor atractivo tras las subidas registradas en los dos últimos años.

"El informe busca ofrecer una referencia colectiva ante las incertidumbres del nuevo año, basada en la experiencia y visión de quienes están en contacto directo con los inversores", ha explicado el consejero ejecutivo de EFPA España, Josep Soler.

La encuesta fue realizada en la última quincena de noviembre y se apoya en más de 5.500 respuestas, en un contexto en el que los valores tecnológicos estadounidenses mostraban signos de agotamiento y bitcoin registraba una de sus correcciones habituales.