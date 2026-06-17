SpaceX cae un 3% en Bolsa después de tres días de subidas tras su debut bursátil

Archivo - EL consejero delegado de SpaceX, el magnate Elon Musk. - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de SpaceX, compañía aeroespacial del magnate Elon Musk, caían un 3% a las 19.00 horas en la Bolsa de Nueva York después de tres días con fuertes subidas, en el que se convierte en el primer tropiezo de la compañía que este viernes debutó en los mercados bursátiles con la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

El precio de los títulos se sitúa en los 195,4 dólares, lo que supone un descenso del 3,2%, frente a los 201,8 dólares en los que cerró la pasada sesión. De hecho este martes ya moderó su incremento tras llegar a alcanzar un precio de 225 dólares que posteriormente se redujo hasta el precio de cierre.

En total, la revalorización acumulada de las acciones en estas cuatro jornadas de cotización se sitúa en el 45%, tras marcar su precio de salida en 135 dólares.

La compañía del magnate Elon Musk marca una cotización de 2,57 billones de dólares (2,21 billones de euros), por lo que se eleva como la quinta mayor empresa cotizada del mundo tras superar a Amazon, que cuenta con una valoración bursátil de 2,56 billones de dólares (2,20 billones de euros).

Durante la pasada jornada, llegó a situarse en el cuarto puesto momentáneamente al superar a Microsoft. De esta manera, SpaceX únicamente se sitúa por detrás de Nvidia, Apple, Alphabet --matriz de Google-- y Microsoft.

La oferta pública inicial (OPI) de SpaceX permitió a la empresa aeroespacial ingresar finalmente unos 85.700 millones de dólares (73.855 millones de euros), después de que las entidades suscriptoras hayan ejercido completamente la opción de sobreasignación ('greenshoe'), según ha precisado la compañía de Elon Musk.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de SpaceX ha expresado su confianza en que la empresa aeroespacial alcanzará para 2030 una cifra de ingresos de alrededor de un billón de dólares. "Creo que SpaceX podría alcanzar unos ingresos de aproximadamente un billón de dólares en 2030", sostuvo Elon Musk.

Tras el salto al parqué de la compañía aeroespacial, el magnate se convirtió en la primera persona del mundo en alcanzar un patrimonio superior al billón de dólares.