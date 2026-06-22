SpaceX se convierte en el valor más negociado en España en su primera semana de cotización, según FlatexDegiro

El dueño de SpaceX, Elon Musk, durante el debut de SpaceX en la bolsa, en el Nasdaq, a 12 de junio de 2026, en Nueva York (Estados Unidos). - Nasdaq

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

SpaceX se ha convertido en el valor más negociado en España durante los primeros cinco días de cotización, con un total de 14.785 transacciones, según un análisis del comportamiento de 'trading' elaborado por FlatexDegiro.

La actividad de la compañía aeroespacial estadounidense superó por una amplia diferencia la de otros valores tecnológicos, como Nvidia (1.179 transacciones en el mismo periodo) y Tesla (987 transacciones), lo que implica que la negociación de SpaceX se situó más de 12 veces por encima de Nvidia y más de 15 veces por encima de Tesla.

A nivel europeo, la salida a Bolsa concentró una gran parte de la actividad con cerca de 140.000 transacciones, de las cuales 14.785 se originaron en España.

Estos datos reflejan un nivel de actividad en España elevado en relación con el tamaño del mercado, si bien se sitúan por debajo de países como los Países Bajos (más de 59.000 transacciones) o Alemania (cerca de 31.800 transacciones).

El volumen total negociado ascendió a aproximadamente 49,9 millones de euros que se distribuyen entre 31 millones de euros en compras y 18,9 millones en ventas, con una diferencia de 12,1 millones de euros a favor de las compras.

Respecto a otros países en Europa, en Alemania las compras se situaron en el 51% y en Francia en el 60%, ambos por debajo del 62% de órdenes de compra acumuladas por parte de España frente a las ventas.

En paralelo, FlatexDegiro ha observado que los inversores españoles aprovecharon la primera semana de cotización de SpaceX para aumentar su actividad en la negociación de empresas del sector espacial y tecnológico, como Rocket Lab, AST SpaceMobile o Virgin Galactic.

"Los inversores han utilizado la OPI [salida a Bolsa] de SpaceX principalmente para construir posiciones, lo que refleja un interés estratégico más allá del 'trading' a corto plazo", explicó el director general en España de Degiro, Manuel Blanco.