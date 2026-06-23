SpaceX remonta más de un 3% en Bolsa después de encadenar tres días de caídas

Archivo - Lanzamiento de cohete de SpaceX. - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de la compañía de Elon Musk, SpaceX, dan un respiro en Bolsa y crecen por encima del 3%, después de tres jornadas bursátiles consecutivas de caídas, lo que deja un comportamiento muy volátil de los títulos en los primeros pasos de la compañía aeroespacial en los mercados bursátiles.

El precio de los títulos se situaba en los 160 dólares, lo que supone un incremento del 3,50%, frente a los 154,60 dólares en los que cerró la pasada sesión.

De esta manera, la revalorización acumulada de las acciones alcanza el 18%, mientras que se ha llegado a situar en anteriores jornadas por encima del 60%, después de que SpaceX debutara con un precio de 135 dólares en la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

Incluso, llegó a superar a Microsoft y Amazon en capitalización bursátil, aunque por el momento se mantiene en el sexto puesto por detrás de las ya mencionadas, además de Alphabet --matriz de Google--, Apple y Nvidia.

SpaceX logró recaudar finalmente cerca de 85.700 millones de dólares (73.855 millones de euros) en su salida a bolsa, la mayor de la historia, después de que los bancos colocadores ejecutaran en su totalidad la opción de sobreasignación ('greenshoe'), según informó la propia compañía.

Elon Musk, fundador y consejero delegado de la empresa, se mostró optimista respecto al futuro financiero de SpaceX, asegurando que para el año 2030 la compañía podría generar ingresos cercanos al billón de dólares. "Creo que SpaceX podría alcanzar unos ingresos de aproximadamente un billón de dólares en 2030", sostuvo Musk.

Con el debut bursátil de SpaceX, el magnate se convirtió en la primera persona en el mundo en superar un patrimonio neto de un billón de dólares.