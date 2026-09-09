El Tesoro de EEUU cifra en 6.000 millones de dólares las operaciones de recompra de deuda a largo plazo

Archivo - Departamento del Tesoro de Estados Unidos. - Gage Skidmore / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que recomprará deuda a largo plazo por valor de 6.000 millones de dólares (5.150 millones de euros) con el objetivo brindar apoyo a la liquidez del mercado de bonos, marcado en los últimos meses por un repunte de los rendimientos que ha llevado a los bonos con vencimiento entre 10 y 30 años a máximos de las últimas dos décadas.

El anuncio llega después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya anticipara que el volumen de las operaciones de recompra aumentaría "al menos al doble" y deslizara que podrían incluso superar este nivel. Precisamente, el volumen notificado supone el triple del límite máximo de 2.000 millones de dólares (1.720 millones de euros) estipulado hasta la fecha.

No obstante, las múltiples declaraciones de Bessent no ha conseguido frenar al mercado de las obligaciones estadounidenses y apenas ha variado el interés exigido a la deuda.

El rendimiento del bono a 30 años se sitúa en el 5,30%, muy cerca del máximo histórico del 5,33% registrado en el mes de agosto. Por su parte, las obligaciones de deuda con vencimiento a 20 años marcan también el 5,30%, próximo a los altos niveles de las últimas semanas y los bonos a 10 años alcanzan un rendimiento del 4,84%, su nivel más elevado desde 2023.

Durante la jornada, las obligaciones a largo plazo de Estados Unidos han experimentado un incremento entre el 0,7% y el 0,9%, por lo que el anuncio del Tesoro no ha contenido el avance de los rendimientos.

"La decisión del secretario del Tesoro de ampliar las recompras de deuda de largo plazo provocó un repunte (del precio) de los bonos, pero no altera el panorama estructural: el programa constituye más bien un mecanismo táctico para contener los rendimientos que un plan creíble para reducir de forma sostenible los costes de financiación. Puede aliviar las presiones a corto plazo, pero no resuelve los problemas relacionados con la elevada oferta de deuda ni las cuestiones de credibilidad", ha argumentado Florian Späte, estratega de bonos sénior en Generali Investments.

Aún así, Bessent ya ha alertado a los inversores, en este caso del mercado de divisas, de los planes del Tesoro y su postura por la estabilización. "Ahora yo soy la banca", señaló en un evento universitario tras lo que añadió que "podéis apostar contra mi si queréis".

De esta manera, la Administración Trump ha mostrado su postura proclive a la intervención para evitar que los mercados se desajusten. De hecho, ya llevaron a cabo junto con el Gobierno de Japón medidas para contener la apreciación del yen japonés frente al dólar.