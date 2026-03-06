Torres avisa de un entorno económico "complejo", pero afirma que BBVA está "en su mejor momento"

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante una entrevista para Europa Press, en el edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha avisado de un entorno internacional "complejo" para la economía, aunque ha subrayado que el banco se encuentra "en su mejor momento", según se desprende de la carta dirigida a los accionistas que se incluye en el informe anual de la entidad, publicado este viernes.

"El entorno sigue siendo complejo: tensiones comerciales, conflictos internacionales y una creciente fragmentación económica. Sin embargo, la economía global muestra mayor resiliencia de la prevista", ha indicado Torres.

En todo caso, el ejecutivo ha recalcado que BBVA "está en su mejor momento", especialmente para afrontar su plan estratégico, que abarca hasta 2029. "Contamos con franquicias líderes, una estrategia clara y diferencial, una sólida posición de capital y un equipo excepcional", ha enfatizado.

Para Torres, existe un "elemento diferencial" con respecto a ciclos económicos anteriores: la inteligencia artificial. El presidente de BBVA ha hecho hincapié en que no es una tendencia pasajera, sino una "transformación estructural" de la economía. "Supone un desafío de enorme magnitud y, al mismo tiempo, una extraordinaria oportunidad para quienes sepan incorporarla", ha dicho.

De hecho, el presidente ha indicado que la IA ocupa un "lugar central" en su plan estratégico, en el que se han definido ocho grandes iniciativas respecto a la IA, desde asistentes digitales para clientes y gestores hasta desarrollo acelerado de 'software', incluyendo también mejoras en la gestión de riesgos o automatización de procesos.

BBVA obtuvo un beneficio de 10.511 millones de euros en el conjunto de 2025, un 4,5% más que el año anterior. Esto implica que se repartirán entre los accionistas 5.200 millones de euros, a razón de 0,92 euros por acción, entre el dividendo complementario y el dividendo a cuenta. A este importe se añade el programa extraordinario de recompra de acciones por importe de 3.960 millones de euros, actualmente en ejecución.

En el informe anual también se recoge una carta del consejero delegado, Onur Genç, dirigida igualmente a los accionistas. "2025 ha sido un gran año para BBVA, con los mejores resultados financieros de nuestra historia", ha dicho el CEO del banco.

Genç ha destacado que durante el año se registró "fortaleza" en los ingresos recurrentes, al tiempo que se mantuvo una "estricta disciplina de costes".

"En conjunto, el desempeño de nuestras franquicias confirma la fortaleza y diversificación de nuestro modelo, así como nuestra capacidad de ejecución en entornos muy distintos", ha afirmado el consejero delegado.

A cuenta de la IA, Genç ha explicado que la IA es "clave" en la gestión y desarrollo del negocio, y que ya está generando "mejoras tangibles" en productividad y calidad operativa.

De cara a este año, el CEO ha indicado que espera mantener una evolución positiva para el banco, con crecimiento por encima de los competidores y un retorno sobre capital tangible en el entorno del 20%. "Partimos de una posición de fortaleza: franquicias líderes, un perfil diferencial en rentabilidad y crecimiento en comparación con nuestros pares europeos, y una sólida base de capital", ha dicho.