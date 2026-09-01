Trade Republic incorpora a su oferta fondos de inversión 'value' de Azvalor, Cobas y Magallanes

Archivo - El actor Brad Pitt, junto con una tarjeta de Trade Republic. - TRADE REPUBLIC - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El neobanco alemán Trade Republic amplía su oferta mediante la incorporación de fondos de inversión de gestoras 'value' como Azvalor, Cobas, Magallanes y Groupama, según informó la compañía en un comunicado.

Los inversores españoles podrán acceder a los fondos de estas gestoras desde la aportación de un euro, reduciendo así las barreras de entrada, y tendrán la opción e traspasar a Trade Republic fondos de inversión que mantengan en otros bancos o brókeres sin comisiones de custodia.

Asimismo, la firma ha adelantado que continuará aumentando su universo de fondos para que los clientes puedan construir una parte cada vez mayor de sus carteras de inversión a largo plazo en la plataforma.

Por otra parte, Trade Republic ha optimizado su experiencia Bizum en España e introduce la función de solicitar dinero, facilitando el envío, la recepción y la solicitud de pagos directamente desde la app.