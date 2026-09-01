El Gobierno aprobará este martes su plan para relanzar la economía de Ceuta, dotado con 168 millones de euros

El plan incluirá ayudas directas, bonificaciones a los empresarios de Ceuta y Melilla, y facilidades para acogerse a ERTEs

Sigue en directo las últimas noticias sobre los migrantes en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en el Complejo de la Moncloa, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en el Complejo de la Moncloa, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Fernando Calvo
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: martes, 1 septiembre 2026 10:55
Seguir en

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes su plan económico para impulsar la economía de Ceuta tras la situación generada en la ciudad autónoma por la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio.

El plan, dotado con 168 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB de Ceuta, incluye bonificaciones del 75% en las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social tanto en la ciudad autónoma de Ceuta como en la de Melilla para los años 2026 y 2027, según anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a Europa Press que se elevarán del 50% al 75% las bonificaciones empresariales para la contratación de trabajadores, y se aprobarán otras medidas para facilitar que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) "con todas las garantías", ofreciendo acceso pleno a la prestación por desempleo (sin consumo del paro) y con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales.

El plan económico para Ceuta, que incluirá además ayudas directas a autónomos y empresas de la zona, supone una ampliación del plan especial para diversificar las fuentes del crecimiento económico de Ceuta que se puso en marcha en el año 2022.

Contador

Artículos Relacionados

El plan económico para Ceuta incluirá bonificaciones a la contratación y facilidades de acceso a ERTEs

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado