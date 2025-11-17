UBS tanteó a Washington sobre un posible traslado de su sede a EEUU, según 'FT'

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UBS, Colm Kelleher, mantuvo conversaciones en privado durante los últimos meses con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre la posibilidad de trasladar a Estados Unidos la sede central del banco suizo, actualmente en Zúrich, según informa el diario 'Financial Times', que cita como fuentes a tres personas no identificadas familiarizadas con la situación.

La hipotética mudanza de UBS formaría parte de los planes de contingencia de la entidad para abandonar Suiza si el Gobierno del país helvético no relajara las nuevas normas de capital, ante lo que la Administración Trump se habría mostrado receptiva a la posibilidad de acoger uno de los activos más valiosos de Suiza.

El periódico británico considera estas conversaciones con Bessent como parte del esfuerzo de Kelleher por presionar al Gobierno suizo respecto a los requisitos de capital propuestos, que obligarían a UBS a elevar en 26.000 millones de dólares (22.370 millones de euros) adicionales las reservas de capital, una medida que el banco ha calificado de "extrema" y desproporcionada al considerar que los nuevos requisitos son más estrictos que los de sus competidores globales y reducirían su capacidad para competir internacionalmente.

En este sentido, si bien los ejecutivos de UBS desean que la sede del banco permanezca en Suiza si logran convencer al Parlamento de reducir el impacto propuesto, consideran que tienen la obligación fiduciaria de examinar todas las opciones posibles y están abiertos a la posibilidad de marcharse si las propuestas no cambian, añadieron las fuentes.

"Como hemos dicho repetidamente, queremos seguir operando con éxito como un banco global desde Suiza", afirmó al respecto UBS. De su lado, el Departamento del Tesoro de EEUU declinó hacer comentarios al respecto.

El pasado mes de septiembre, el diario estadounidense 'New York Post', citando fuentes próximas sin identificar, informó de que el presidente del banco suizo y el consejero delegado, Sergio Ermotti, mantuvieron contactos con funcionarios de la Administración Trump ante la posibilidad de un cambio estratégico radical que podría llegar a incluir la compra de un banco estadounidense o una fusión, después del fuerte aumento de los requisitos de capital fijados para la entidad helvética.

Ante esta situación, los ejecutivos de UBS estarían elaborando planes de contingencia para un hipotético traslado de la sede central desde Zúrich a Estados Unidos, donde esperarían encontrar un entorno regulatorio más flexible.