La UE emite 10.000 millones en bonos en su quinta operación sindicada de 2026

Archivo - Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha emitido este martes 10.000 millones de euros en bonos en su quinta operación sindicada de 2026, una transacción a doble tramo que ha generado ofertas de los inversores superiores a los 85.000 y 75.000 millones de euros, respectivamente.

La operación se ha dividido entre un nuevo bono de la UE a siete años, con vencimiento el 12 de octubre de 2033, por valor de 6.000 millones de euros, y una ampliación de un bono a 30 años con vencimiento el 12 de octubre de 2055, por importe de 4.000 millones.

El bono a siete años cuenta con un cupón del 3,125% y se ha colocado a un precio del 99,317%, con un rendimiento de reoferta del 3,232%. Por su parte, el tramo a 30 años, con un cupón del 4%, se ha emitido a un precio del 96,406%, con una rentabilidad del 4,214%.

Tal y como ha informado el Ejecutivo comunitario, la operación forma parte del objetivo de financiación de 100.000 millones de euros previsto para el primer semestre de 2026, del que Bruselas ha captado ya 77.300 millones desde enero.

Los fondos se destinarán a financiar distintas prioridades políticas de la UE, entre ellas el apoyo a una Europa "más fuerte, competitiva y resiliente", la asistencia a Ucrania y las inversiones vinculadas a defensa a través del nuevo instrumento SAFE.

La deuda total en circulación de la UE asciende actualmente a unos 809.000 millones de euros, de los que 37.700 millones corresponden a letras comunitarias y otros 80.400 millones a bonos verdes emitidos en el marco del programa 'Next Generation EU'.

Desde 2023, Bruselas financia sus distintos programas mediante un sistema de financiación unificada basado en emisiones bajo una única marca común de bonos europeos, en lugar de recurrir a emisiones diferenciadas para cada instrumento.