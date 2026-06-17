Unicaja Banco lanza una oferta de recompra de 500 millones en bonos verdes condicionada a una nueva emisión

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MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Banco ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una invitación formal a los tenedores de sus obligaciones verdes ordinarias no preferentes para presentar ofertas de venta en efectivo. Esta emisión, que vence el 15 de noviembre de 2027, cuenta actualmente con un saldo en circulación de 500 millones de euros.

El periodo de aceptación de la propuesta arranca este miércoles, 17 de junio, y permanecerá abierto hasta las 17.00 horas del próximo 23 de junio de 2026.

Para incentivar la operación, Unicaja ha puesto sobre la mesa unas condiciones financieras atractivas, con un precio de compra del 101,85% del importe principal de los títulos que sean finalmente aceptados. Además, se abonarán adicionalmente los intereses devengados y no pagados hasta la fecha. Está previsto que la operación se liquide el lunes 29 de junio de 2026.

CONDICIONADA A UNA NUEVA EMISIÓN

La entidad financiera ha dejado claro que la validez de esta recompra no es absoluta, sino que está sujeta a una condición indispensable: el éxito en la colocación de unas nuevas obligaciones verdes ordinarias no preferentes. Esta nueva emisión, denominada en euros, deberá alcanzar un importe nominal igual o superior al de los títulos que Unicaja acepte recomprar en la oferta actual.

Según ha explicado al supervisor, este movimiento estratégico de recompra y nueva emisión tiene un triple objetivo: optimizar el perfil de liquidez del banco, gestionar el calendario de vencimientos de su deuda y administrar eficientemente sus pasivos elegibles para asegurar el cumplimiento de los estrictos requisitos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL).

Unicaja también ha advertido sobre los pasos a seguir tras la liquidación de la oferta. Si el saldo en circulación de las obligaciones originales cae a un nivel igual o inferior al 20% de su importe nominal inicial de 500 millones, el banco andaluz se reserva el derecho de evaluar el ejercicio de una opción de "amortización residual". Esto implicaría la amortización anticipada del 100% de los títulos que quedasen en el mercado, pagándolos a su valor nominal.

Para llevar a buen puerto esta transacción financiera, Unicaja ha contratado a un sindicato de bancos de inversión de primer nivel. Actúan como entidades directoras ('bookrunners') de la operación BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, ING Bank N.V., Natixis y Nomura Financial Products Europe GmbH.