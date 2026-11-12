Unicaja emite un bono 'verde' de 300 millones

Imagen de una sucursal de Unicaja Banco - UNICAJA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha acudido esta semana a los mercados para colocar un bono 'verde' de 300 millones de euros en formato subordinado y que califica como capital de nivel 2 (Tier 2), según ha informado este jueves en un comunicado.

"Se trata de la primera operación de estas características realizada por la entidad, que amplía así los instrumentos utilizados para captar financiación sostenible, hasta ahora centrados en emisiones de deuda sénior", ha afirmado el banco.

Los fondos captados mediante esta emisión se destinarán a financiar proyectos elegibles conforme a los criterios establecidos en el marco de bonos verdes de Unicaja, que define las condiciones y categorías de inversión elegibles para canalizar recursos hacia iniciativas con beneficios medioambientales.

Según recoge el terminal de información financiera de 'Bloomberg', el plazo de vencimiento del bono es de 10,5 años, con un plazo de amortización anticipada de 5,5 años.

La emisión acumuló una demanda de 1.000 millones de euros, lo que permitió rebajar el precio desde un rango de 190 a 195 puntos básicos sobre el 'mid swap' a un diferencial de 165 puntos básicos. El cupón era de un 4,875% anual.

Los bancos colocadores han sido BBVA, HSBC, Banco Santander y Société Générale.