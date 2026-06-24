Unicaja se hace con 443,2 de los 500 millones del bono que se había ofrecido a recomprar

Archivo - Imagen de archivo de una sede de Unicaja. - UNICAJA - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tenedores del bono senior 'verde' no preferente de 500 millones de euros que Unicaja se ofreció a recomprar la semana pasada han acudido casi en su totalidad a la oferta, según ha notificado el banco andaluz en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el banco ha informado de que han aceptado la oferta bonistas con un importe nominal agregado de 443,2 millones de euros, por lo que el importe en circulación pendiente será de 56,8 millones.

El importe de compra ofertado era del 101,85%, por lo que los bonistas recibirán 101.850 euros por cada 100.000 euros que tenían invertidos en estos bonos.