Unicaja lanza una oferta para recomprar una emisión de 500 millones de euros de participaciones preferentes

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MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha lanzado una oferta para recomprar una emisión por importe de 500 millones de euros de participaciones preferentes perpetuas no acumulativas de nivel 1 actualmente en circulación, según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Unicaja adquirirá en efectivo todas las participaciones preferentes válidamente ofrecidas que acepte para su recompra. El precio de compra de las mismas será del 100,8%, es decir, 201.600 euros por cada 200.000 euros del importe principal.

Los titulares de las participaciones preferentes podrán enviar sus ofertas de venta este miércoles, 6 de mayo, hasta las 17.00 horas del 13 de mayo, salvo que el periodo de la oferta sea ampliado, reabierto o finalizado anticipadamente. Los plazos establecidos por cualquier intermediario o sistema de compensación y liquidación podrán ser anteriores a este plazo.

Unicaja ha comunicado también al supervisor su intención de llevar a cabo, sujeto a las condiciones de mercado, una nueva emisión de participaciones preferentes perpetuas, no acumulativas y contingentemente convertibles de nivel adicional 1 ('CoCos').

La recompra por Unicaja de las participaciones preferentes respecto de las cuales haya recibido y aceptado ofertas de venta estará sujeta a que se complete con éxito la emisión de las nuevas participaciones preferentes por un importe principal al menos igual al importe principal de las participaciones preferentes válidamente ofrecidas y aceptadas para su compra en o antes de la fecha de liquidación.

El objetivo de la oferta de recompra y de la emisión de 'CoCos' que se propone realizar Unicaja es el de permitir una gestión "eficiente" de sus instrumentos de capital de nivel 1 adicional, así como optimizar el perfil de liquidez y de vencimientos de deuda, según ha explicado la entidad.

El inversor que desee suscribir nuevas participaciones preferentes y que haya indicado su intención de acudir a la oferta de recompra podrá tener prioridad en la asignación de las nuevas participaciones preferentes, siempre que realice una solicitud separada para la compra a las entidades directoras de la emisión.

Cualquier asignación, además de otros factores, tendrá en cuenta el importe principal original de las nuevas participaciones preferentes (200.000 euros).

La entidad espera que la fijación del precio y la asignación de las nuevas participaciones preferentes tenga lugar de forma previa al periodo de la oferta y cualquier titular que desee suscribir estos nuevos 'CoCos', además de ofrecer sus participaciones preferentes para la recompra, deberá aportar tan pronto como sea posible a cualquiera de las entidades directoras "una indicación firme" de su intención de participar en la recompra y el importe que desea ofrecer.

Las nuevas participaciones preferentes no se ofrecerán para su venta en Estados Unidos. Únicamente aquellas personas que aparezcan en los registros de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores como titulares de las participaciones preferentes podrán enviar instrucciones de venta.

Las participaciones preferentes que Unicaja no haya aceptado recomprar permanecerán en circulación. Se espera que la oferta de recompra se liquide, sujeto a que se satisfaga o se dispense la condición de nueva Emisión, el próximo 19 de mayo.