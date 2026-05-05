EM&E vende su 14,3% en Indra mediante una colocación acelerada

1084406.1.260.149.20260505193459 Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha salido del accionariado de Indra tras lanzar, al cierre del mercado, una colocación acelerada de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa.

De este modo, Advanced Engineering & Manufacturing --vehículo inversor de Javier y Ángel Escribano en EM&E e Indra-- ha vendido al cierre de la sesión bursátil de este martes la totalidad de su participación en la compañía, tal y como ha adelantado 'Expansión' y han confirmado a Europa Press en fuentes cercanas a la negociación.

En concreto, la posición, equivalente al 14,3% del capital (25,26 millones de acciones), está valorada a precios de mercado en torno a 1.320 millones de euros, según la cotización de Indra al cierre de la jornada.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Escribano ya no figura como accionista relevante de Indra tras la desinversión realizada.

En dichos registros, EM&E figura ya entre los accionistas de Indra que han dejado de ser relevantes, al pasar de ostentar un 14,3% del capital de la compañía de tecnología y defensa a un 0,00%, algo que habría notificado al supervisor hoy mismo.

Indra ha cerrado la sesión de este martes en 52,34 euros, con un alza cercana al 5%.