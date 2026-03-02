Valora se incorpora a Ofiso como nuevo miembro

Archivo - Logo Ofiso - OFISO - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Valora Consultores se ha incorporado a Ofiso, el Observatorio Español de la Financiación Sostenible, como nuevo miembro, ha informado el foro de encuentro de la industria financiera.

Con más de dos décadas de trayectoria, Valora aporta a Ofiso su capacidad diferencial en la integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones económicas.

Valora es un actor especializado en la movilización de capital hacia la transición ecológica, con una marcada especialización en los principales sectores de la economía productiva, y una experiencia contrastada en financiación sostenible y gestión de riesgos ESG.

Esta especialización le posiciona como un socio estratégico para aquellas organizaciones que buscan no solo cumplir con las exigencias del mercado y la regulación, sino acceder a nuevas fuentes de financiación y atraer inversores ESG en un entorno global cada vez más competitivo.

"En un momento complejo para la competitividad de las empresas, necesitamos que se active la inversión en transformación y fluya el crédito. Para ello, La financiación sostenible es un elemento estructural del sistema financiero y empresarial", ha señalado Senén Ferreiro, presidente ejecutivo de Valora Consultores.

"Con este enfoque hemos apoyado a lideres sectoriales y a entidades financieras a conectar en proyectos, anticipándose a los riesgos y movilizando capital hacia modelos de negocio más resilientes y competitivos", ha agregado.

Con su incorporación, Valora se suma a los actuales miembros de Ofiso: Adif, Agbar, Amper, Aqualia, BBVA, BME, Banco Sabadell, CaixaBank, Comunidad de Madrid, Credit Agricole, EBN Banco, EthiFinance Ratings, EY, GFE, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, Gómez-Acebo & Pombo, Iberdrola, ICO, ING, KutxaBank, Moeve, PKF Attest, Redeia, Repsol, S&P y Telefónica.