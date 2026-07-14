Vanguard lanza un fondo de renta fija global activa de corto plazo

El responsable de tipos de interés internacionales, Ales Koutny. - VANGUARD
MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Vanguard ha lanzado el 'Vanguard Global Short Term Core Bond Fund', un fondo de renta fija global activa de corto plazo que complementa al 'Vanguard Global Core Bond Fund' y el 'Vanguard Strategic Bond Fund 2025'.
Este vehículo está domiciliado en Irlanda y será gestionado conjuntamente por Ales Koutny, responsable de tipos de interés internacionales, y Sarang Kulkarni, gestor jefe de estrategia de crédito global y corporativo paneuropeo de Vanguard.
El fondo ofrece a los inversores acceso a una combinación diversificada global de deuda a corto plazo con calificación de inversión, deuda pública, deuda corporativa y de mercados emergentes, así como a valores estructurados de renta fija a corto plazo.
"Este es un fondo diseñado para cumplir con las expectativas depositadas en Vanguard: ofrecer una exposición diversificada y de alta calidad, gestionada con disciplina y a bajo coste", señaló el responsable de tipos de interés internacionales, Ales Koutny.