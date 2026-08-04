El 'venture capital' español triplica su inversión en Europa en la última década

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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El volumen de inversiones de los fondos de 'venture capital' radicados en España pero destinado a Europa se ha triplicado en la última década, según un estudio elaborado por Samaipata.

Hace diez años, los principales fondos españoles de venture capital destinaban entre el 5% y el 10% de sus transacciones a compañías europeas fuera de España. Esta proporción se ha triplicado desde entonces, hasta acercarse hoy al 25% o el 30%.

El estudio analiza 1.208 transacciones de Crunchbase de 12 fondos españoles (Acurio Ventures, Adara Ventures, Bonsai Partners, Encomenda, Inveready, JME Ventures, K Fund, Kibo Ventures, Nauta, Samaipata, Seaya, 4Founders Capital) entre enero 2016 y junio 2026.

De todas las operaciones que los fondos españoles realizan en el resto de Europa, cerca de tres de cada cuatro se concentran en un trío de mercados encabezado por Reino Unido, seguido en peso por Alemania y Francia.

Samaipata y Nauta encabezan este movimiento, con más del 60% de sus operaciones en compañías fuera de España. Samaipata reparte su actividad exterior principalmente entre Francia y Reino Unido, con participadas como Matera, Nory o Bigblue. Nauta ha construido su presencia europea en torno a Reino Unido, con inversiones como Onna, Cledara o Connectbase. Entre ambos fondos concentran más del 40% de las operaciones que los doce fondos analizados han realizado en el resto de Europa.

Otras gestoras han incorporado también la inversión internacional a su estrategia con distintos niveles y enfoques. Acurio dirige algo más de la mitad de sus operaciones a mercados extranjeros, y Kibo Ventures, K Fund, Seaya y Bonsai invierten más de un tercio fuera de España.