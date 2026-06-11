Visa se asocia con OpenAI para impulsar la próxima generación del comercio con inteligencia artificial. - VISA

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Visa ha anunciado una colaboración estratégica con OpenAI para habilitar pagos seguros de Visa en entornos de comercio agéntico, permitiendo experiencias de pago fluidas y de confianza en OpenAI, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.

La colaboración forma parte de la iniciativa 'Visa Intelligent Commerce', centrada en extender capacidades de pago seguras a nuevos entornos digitales.

En este contexto, Visa y OpenAI explorarán conjuntamente una serie de aplicaciones empresariales, así como flujos de trabajo "más automatizados y conversacionales", a medida que la inteligencia artificial continúa consolidándose como una "interfaz clave" en las interacciones digitales.

En cuanto al funcionamiento, Visa ha explicado que sus capacidades de pago se integrarán en las experiencias de OpenAI, ofreciendo a desarrolladores y comercios una forma "más sencilla" de aceptar pagos Visa iniciados por agentes.

Las transacciones se realizarán bajo permisos, políticas y controles definidos por el usuario, como límites de gasto, categorías de comercio o aprobaciones requeridas.

Además, utilizarán credenciales Visa 'tokenizadas', autorización en tiempo real y monitorización del fraude, ayudando a que las nuevas experiencias de pago habilitadas por IA mantengan "altos niveles de seguridad y protección" del consumidor.

"La inteligencia artificial transformará el comercio de forma más profunda de lo que lo hicieron internet o la tecnología móvil", ha concluido la vicepresidenta senior y directora general de Visa en el sur de Europa, Bea Larregle.