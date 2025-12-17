Waller (Fed) ve margen para bajar los tipos en hasta 100 puntos básicos, pero aboga por hacerlo con cautela

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Christopher Waller, gobernador en la Reserva Federal (Fed) y uno de los favoritos para suceder a Jerome Powell al frente de la institución, ha asegurado este miércoles que ve margen para recortar los tipos de interés, pero ha defendido hacerlo con cautela.

"Sigo pensando que probablemente estamos, ya sabéis, quizá entre 50 y 100 puntos básicos por encima del nivel neutral. [...] Como la inflación sigue alta, podemos tomarnos nuestro tiempo, no hay prisa por bajar", ha afirmado durante un evento celebrado en Nueva York.

En este sentido, ha indicado que el mercado laboral está "enfriándose" y alcanzando unos ritmos de creación de empleo "cercanos a cero", lo que ameritaría bajadas del precio del dinero a una velocidad "moderada".

Por otro lado, ha avanzado que, de ser elegido para liderar la Fed, haría valer "sin ninguna duda" la independencia del instituto emisor frente a las exigencias de recortes drásticos de tipos de Donald Trump.

"El presidente de la Fed y el secretario del Tesoro desayunan juntos cada dos semanas [...]. Se trata de una cadena de comunicación normal en la que se puede transmitir información desde la Casa Blanca al presidente [de la Fed] sobre las necesidades del Gobierno", ha abundado.