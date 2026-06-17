Zurich lanza en España un servicio de seguros y gestión de riesgos para centros de datos

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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zurich ha lanzado en España un servicio especializado de seguros y gestión de riesgos diseñado para acompañar en la construcción y puesta en marcha de centros de datos de gran escala, tal y como ha anunciado al compañía en un comunicado.

En concreto, la propuesta está concebida para responder a los retos de este tipo de proyectos, especialmente en las fases de obra, entrega por etapas y transición hacia la operación.

Tras su implementación en Estados Unidos, donde Zurich aseguró más de 245 proyectos de construcción de centros de datos durante 2025, la solución se extiende ahora a nuevos mercados estratégicos, entre ellos España, junto con Brasil, Alemania, Italia y los países nórdicos. Además, la compañía prevé continuar ampliando su disponibilidad en otros mercados a lo largo de 2026.

"Estamos viendo un crecimiento sin precedentes en la construcción de centros de datos, impulsado por la rápida expansión de la inteligencia artificial y la necesidad de una mayor capacidad de computación. Son proyectos altamente complejos que requieren experiencia especializada. Con esta solución ofrecemos a nuestros clientes una protección integral respaldada por nuestras capacidades de suscripción, ingeniería de riesgos y décadas de experiencia técnica", ha defendido la directora de Commercial Insurance de Zurich Seguros, Anna Marie Jarvis.