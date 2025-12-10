El 12% de pymes y autónomos prevé tener listo 'Verifactu' en el primer trimestre de 2026 pese a su prórroga

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 12% de pymes y autónomos prevé tener listo y validado el sistema 'Verifactu' en el primer trimestre de 2026, pese a que el Gobierno ha aplazado su entrada en vigor a 2027, mientras que el 29% estima tenerlo preparado en el segundo trimestre, el 22% en el tercero y el 16% en el cuarto, si bien un 21% no tiene aún un posicionamiento claro.

Así se desprende de un informe de respuesta inmediata elaborado por Ipsos para TeamSystem y publicado apenas una semana después de la aprobación de la prórroga hasta 2027 de la obligatoriedad de implementar 'VeriFactu', la nueva normativa de Hacienda que introduce la facturación electrónica en España.

El estudio, basado en 845 entrevistas entre trabajadores autónomos, micropymes, pymes y asesores, evidencia cómo la decisión de implantar 'VeriFactu' sigue adelante. Un 24% afirma que el retraso de la entrada en vigor de la normativa no cambia nada y que lo implantará cuando estaba previsto originalmente, un 25% habla de un retraso breve y que lo hará lo antes posible, un 20% admite un retraso importante y un 7% reconoce un retraso indefinido en la implantación.

En cualquier caso, la prórroga de 'VeriFactu' hasta 2027 es vista como un balón de oxígeno para los pequeños negocios, que ahora confían en llegar a tiempo, tal y como defendieron las principales asociaciones de autónomos y pymes tras conocer el aplazamiento.

Entre las ventajas que perciben destaca la productividad: un 44% habla de ahorro de tiempo, un 39% de mejor control de cobros y un 27% de menos errores.

TeamSystem recuerda que el pasado noviembre el 63% de los afectados admitía no tener un plan definido ante la implementación de la nueva norma de facturación. "Ahora, por el contrario, una gran mayoría, casi el 60%, se muestra de acuerdo en que disponer de más tiempo ayudará a estar mejor preparados", se destaca en el estudio.

Ahora bien, el informe también muestra cómo la decisión sorpresiva de posponer esta medida a apenas un mes de su entrada en vigor ha despertado cierto escepticismo entre las empresas, después de que algunas asociaciones de asesores fiscales, técnicos e inspectores de Hacienda hayan mostrado sus críticas, entre otras causas, por la incertidumbre e inseguridad jurídica generada a raíz del retraso. Así, un 19% de pymes ve poco o nada probable que VeriFactu se implante en 2027 y un 20% no tiene claro lo que ocurrirá.