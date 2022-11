La AEAT analiza la posibilidad de incorporar el 'derecho a rectificación del error' al ordenamiento

Próximamente se va a firmar un protocolo con la Plataforma de Mayores y Pensionistas, poniendo el foco en la atención presencial

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, ha informado este lunes de que desde el organismo se está estudiando la posibilidad de incorporar en el ordenamiento jurídico tributario el llamado 'derecho al error o derecho a la rectificación del error'.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre los objetivos y líneas de acción del organismo en próximos ejercicios, la directora de la Agencia Tributaria ha insistido en que la introducción de este derecho está en fase de estudio y se está analizando su viabilidad y posibles efectos.

Y es que el departamento de gestión de la Agencia Tributaria está reflexionando sobre la posibilidad de avanzar en algunos aspectos de la valoración de la conducta de algunos contribuyentes cuando incurren en pequeños errores o pequeños incumplimientos involuntarios, especialmente cuando no se produce perjuicio económico para la Hacienda Pública y que son cometidos ocasionalmente por algunos contribuyentes que son tradicionalmente cumplidores.

Esta idea, según ha recordado Soledad Fernández, se plantea en el 'Libro Blanco' para la reforma tributaria y últimamente también se está proponiendo desde algunas asociaciones de profesionales tributarios.

"Se trata de la mera posibilidad de incorporar en nuestro ordenamiento el llamado derecho al error o derecho a la rectificación del error", ha señalado Fernández.

Además, la directora ha avanzado de que también se van a ampliar los avisos en el mismo momento de la confección de las declaraciones y se va estudiar la viabilidad jurídica y técnica de un sistema que permita que sean los propios contribuyentes quienes corrijan sus propias declaraciones de una manera "fácil y rápida" cuando desde la Agencia se les comunique que en las declaraciones se haya cometido algún "pequeño error o incorrección".

"Vamos a empezar a pensar en esto en el IRPF y respecto a contribuyentes que solicitan una devolución", ha afirmado la directora de la Agencia.

"TENEMOS QUE CAMBIAR ALGO"

Según ha informado la directora en la Cámara Baja, desde el organismo se está preparando actualmente los documentos estratégicos de planificación y control que van a conducir las actuaciones del 2023, año en el que también se va a empezar a diseñar el próximo plan estratégico de la Agencia para el periodo 2024-2027.

La directora de la Agencia Tributaria ha asumido que desde el organismo deben "replantearse" una parte del modelo de objetivos y de presentación de resultados para que sea transparente, comprendido y aceptado.

"De no hacerlo, el modelo presenta alguna contradicción que dificulta su comprensión y su afectación interna, y también impide trasladar a la sociedad los resultados completos de la actividad de la Agencia Tributaria. Tenemos que cambiar algo", ha reconocido.

La directora ha defendido las actuaciones del organismo enfocadas a fomentar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes con actuaciones preventivas, como las medidas de impulso de la prestación de servicios al ciudadano a través de múltiples canales o el suministro de datos fiscales, que han permitido evitar incumplimientos por parte de los declarantes y supone un incremento de los ingresos.

En este ámbito, Fernández ha informado de que van a continuar con la realización de controles tempranos en el momento de incorporación de los contribuyentes al censo y van a seguir con las actuaciones preventivas --cartas aviso-- para avisar a determinados colectivos de la obligación de presentación de autoliquidaciones o declaraciones informativas.

MODELO ÚNICO DE ASISTENCIA CON TODOS LOS SERVICIOS

La directora ha explicado que se trabaja en un nuevo modelo único de asistencia con el que pretende simplificar al contribuyente el contacto con la Administración y mejorar el acceso a la prestación de servicios a través de todos los canales, incluyendo la atención presencial, sobre todo dirigida a personas mayores y afectados por la brecha digital.

El nuevo modelo plantea una mejora en la aplicación informática de cita previa, establecimiento un único sistema en la que se integrarán todos los servicios de asistencia (presencial, telefónica y digital (sede electrónica y 'app').

Se pretende con este modelo único que la asistencia prestada sea idéntica a nivel nacional con independencia del canal utilizado, presencial, por teléfono o por sede electrónica. El contribuyente podrá obtener los mismos servicios y la misma información en ambas modalidades, presencial y no presencial, lo que favorece la aplicación de criterios uniformes hacia el exterior.

Para el establecimiento de este modelo, la directora ha explicado que se van a dar una serie de pasos y el primero será la definición de una carta de servicios, en la que de forma "clara y fácil" los ciudadanos podrán conocer todos los servicios a su disposición y las modalidades donde se presta.

El segundo paso es la actualización de la aplicación de cita previa, que actualmente está "obsoleta" y se debe mejorar utilizando un lenguaje más comprensible y con una visualización "mucho más fácil", según ha avanzado Soledad Fernández.

Junto con el sistema tradicional de obtención de cita previa para ser atendido presencialmente en una oficina de la AEAT se quiere articular una nueva atención telefónica, de más fácil acceso, y soportada por personal especializado, que tras escuchar la petición del interesado, podrá tanto asistirle en la consecución de una cita presencial, si así lo desea, como solucionar su duda si fuese posible en el mismo momento, evitando así que los contribuyentes tengan que desplazarse innecesariamente a las oficinas.

Se ha iniciado ya una prueba piloto de este nuevo modelo de atención telefónica en las delegaciones de Madrid y Valencia, con el objetivo de que a principios de año se extienda al resto de delegaciones especiales, según la directora.

Otra novedad es la creación de una aplicación para la búsqueda de inmuebles en subasta, que está desarrollando el Departamento de Recaudación y permitirá a los ciudadanos que estén interesados en la adquisición de bienes que se ponen a subasta por parte de la Agencia informarse sobre los mismos y acceder a la puja si lo ve conveniente.

PROTOCOLO CON LA PLATAFORMA DE MAYORES Y PENSIONISTAS

De su lado, Soledad Fernández ha informado de que "próximamente" la Agencia Tributaria va a firmar un protocolo con la Plataforma de Mayores y Pensionistas, poniendo el foco en la atención presencial a las personas mayores. "Ya está redactado, faltan las firmas", ha confirmado la directora de la AEAT.

Ha explicado que este protocolo supone que en cualquier oficina de la Agencia Tributaria se pueda prestar una completa asistencia a través de un sistema de cita previa preferente. No obstante, en caso de que no se cuente con cita previa, se atenderá al ciudadano si la organización de ese día lo permite y, si no, en ese mismo momento se le dará una cita previa preferente de manera presencial.

También se establece el incremento de la prestación de servicios a través de vía telefónica y otros compromisos referidos a rebajar el impacto que provoca el proceso de digitalización sobre la vida de las personas mayores.