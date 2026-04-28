Arcadi España ve "preocupante y peligroso" que el PP plantee el debate "si impuestos sí o impuestos no"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha afirmado este martes que es "muy preocupante y peligroso" que el PP haya dado un "paso más" respecto al debate sobre la fiscalidad y ahora esté planteando "si impuestos sí o impuestos no".

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el nuevo ministro de Hacienda, que se ha estrenado en la rueda de prensa de los martes desde Moncloa, ha querido lanzar una reflexión sobre la "campaña" antiimpuestos "desatada" por el PP al inicio de la Campaña de la Renta, dado que el principal partido de la oposición no lleva el debate a las "posiciones clásicas" entre conservadores y progresistas y ya no plantea una reflexión sobre qué tipo de modelo fiscal se quiere.

En este sentido, ha indicado que tradicionalmente los progresistas han defendido un modelo fiscal en el que se propone que las rentas más altas paguen más, mientras que los conservadores han mantenido que bajar los impuestos a las rentas más alta, mejoraba la recaudación.

"Pero el PP ha dado un paso más, ya no plantea un debate sobre qué tipo de modelo fiscal quiere, si no, sobre impuestos sí o impuestos no, y eso es muy preocupante y peligroso", ha reiterado Arcadi España, que se ha preguntado, por ejemplo, de dónde sale el dinero para pagar un trasplante de corazón, que cuesta más de 90.000 euros.

Así, ha afirmado que los españoles deben de ser "conscientes" de que los impuestos son "necesarios" para sufragar los gastos que "individualmente" la gran mayoría de los ciudadanos no pueden afrontar. Por tanto, ha defendido que hay que avanzar hacia la mejora de la progresividad de los impuestos, de tal manera que paguen más quienes más tienen.

"Hay que pedir un esfuerzo adicional a las rentas más altas, y ese es el camino que tenemos que recorrer, esa es la línea en la que tenemos que seguir profundizando, y nunca en una subasta de impuestos sí o no, que es una forma de plantear un debate sobre Estado de bienestar sí o no", ha insistido.

En esta misma línea, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea y, además, ha añadido que el 80% del alza de la recaudación de estos años ha sido consecuencia de la "buena evolución" de la economía, no por el incremento de los impuestos.