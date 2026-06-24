Asesores fiscales denuncian una enmienda a la ley de IA por "blindar" a administraciones tributarias

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado este miércoles una enmienda a la ley sobre Inteligencia Artificial (IA) que "blinda" a administraciones tributarias y "sortea" los dictámenes de órganos consultivos como la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

La asociación ha enviado este miércoles a todos los grupos políticos con representación parlamentaria un documento con una propuesta de enmiendas al proyecto de la Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Aedaf considera inadmisible que se haya incorporado "a última hora" esta enmienda que "sortea los dictámenes" de órganos consultivos como la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Según los expertos de Aedaf, "mientras el proyecto impone un exhaustivo régimen de cumplimiento y sanciones al sector privado, consagra simultáneamente un régimen de opacidad, inmunidad y excepcionalidad injustificada para la Administración Pública y, de forma muy particular, para la administración tributaria".

"Bajo el legítimo pretexto de la prevención del fraude y la eficacia del sistema, se pretende instituir un blindaje cuasi absoluto de las administraciones tributarias, lo que podría expulsar de facto a jueces y tribunales de su potestad de control y abocar al ciudadano a la más absoluta indefensión material", han denunciado los asesores.

La norma persigue establecer un marco que promueva la adopción de una Inteligencia Artificial (IA) "fiable, ética y centrada en el ser humano" y que vele por sus derechos fundamentales, tal y como exige la Unión Europea en su Reglamento de Inteligencia Artificial.

Sin embargo, a juicio de los expertos de Aedaf, "fomentar una falsa apariencia de transparencia choca frontalmente con los objetivos de gobernanza de ese reglamento". En su opinión, esta falta de transparencia podría vulnerar los derechos más fundamentales de los contribuyentes, como el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad y a la protección de datos, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo.