Confemetal avisa a Hacienda de problemas de liquidez en el sector por aplicar IVA en exportaciones y obras

Representantes de Confemetal y de Ascem a las puertas del Ministerio de Hacienda - CONFEMETAL

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) y la Asociación Española para la Construcción de Estructuras Metálicas (Ascem) se han reunido este jueves con la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, a la que han trasladado los problemas de liquidez de las empresas del sector por la aplicación del IVA en el ámbito de las ejecuciones de obra y las exportaciones.

En este sentido, la organización del metal ha advertido a Hacienda del "grave perjuicio económico" que sufren las empresas de la construcción de estructuras metálicas, en su mayoría de pequeño y mediano tamaño, por el diseño de la regla general de IVA en las ejecuciones de obra (inversión del sujeto pasivo), así como en las exportaciones.

Así, expone Confemetal, estas empresas soportan los IVA repercutidos por sus proveedores en el momento de la recepción de sus entregas y servicios. Sin embargo, debido a la normativa de la inversión del sujeto pasivo del IVA, las empresas no pueden repercutir el IVA correspondiente a sus clientes, principalmente, empresas constructoras o promotoras, cuando entregan los bienes o prestan sus servicios.

En su lugar, explica la patronal del metal, se generan unos derechos de cobro frente a la Agencia Tributaria por esos IVA devengados. "Y es aquí donde se genera un grave perjuicio económico para estas empresas ya que el periodo medio de devolución de estos IVA por parte de la Administración es superior a 100 días, ocasionándoles un desequilibrio temporal entre las salidas (IVA soportados) y entradas (IVA devengados) en Tesorería", argumenta.

Confemetal ha añadido que esta situación se agrava además porque la Administración Tributaria no dispone de ningún medio de pago que pueda ser anticipado por las entidades bancarias como el 'confirming', como es frecuente en el tráfico jurídico en las relaciones mercantiles.

"Esta situación puede suponer un grave problema de liquidez en algunas pymes, poniendo en riesgo su estabilidad financiera y limitando sus posibilidades de crecimiento", concluye Confemetal.

A esta reunión, que ha sido calificada como positiva por la organización empresarial, han asistido la directora general de Tributos, María José Garde; el subdirector general del IVA, Ricardo Álvarez; el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero; el vicepresidente de la patronal del metal y presidente de Aecim, Luis Collado, y el presidente de Ascem, Antonio Yago, entre otros.