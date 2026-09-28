El Congreso debate impulsar un impuesto europeo a los beneficios de empresas energéticas por la guerra de Irán

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá este martes, 29 de septiembre, una proposición no de ley del PSOE para aplicar un impuesto a nivel europeo a los beneficios extraordinarios que las energéticas están obteniendo por la subida de los precios de los combustibles que ha provocado el conflicto en Oriente Medio.

Esta propuesta ya la respaldaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal mediante una carta que remitieron a la Comisión Europea para impulsar dicho tributo.

Ahora el PSOE se apoya en esa petición y la expone en una proposición no de ley con el objetivo de aliviar la carga sobre los consumidores y contribuyentes.

La propuesta pretende que los costes para Europa de la reciente crisis provocada "por la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán no recaigan exclusivamente sobre los consumidores y el erario público".

ES JUSTO Y RAZONABLE

Según el Grupo Socialista, es "justo y razonable" que, si las grandes compañías energéticas obtienen beneficios extraordinarios debido a la fuerte alza de precios de los combustibles fósiles, tienen que contribuir "también de manera extraordinaria a paliar sus efectos".

Asimismo, el PSOE recuerda que el planteamiento no es nuevo y tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, la UE puso en marcha una contribución temporal de solidaridad, al igual que lo hizo el Gobierno de España. "La situación actual presenta importantes paralelismos con la del año 2022, lo que justifica la adopción de una herramienta fiscal excepcional similar a la de entonces", sostiene el PSOE.

La propuesta advierte, eso sí, que el impuesto tiene que contar con un adecuado diseño de la base imponible, de manera que su puesta en marcha no implique una traslación a los precios, recayendo sobre la ciudadanía en lugar de sobre los beneficios extraordinarios de estas grandes compañías energéticas.

Además de esa iniciativa del PSOE, Sumar también se ha sumado a poner en cuestión los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con la crisis en Oriente Medio y ha lanzado una batería de preguntas parlamentarias al Ejecutivo.

APROVECHAN LOS SUBVENCIONES PARA SACAR MÁS RÉDITO

En concreto, el diputado Félix Alonso ha alertado que según el gabinete económico de Comisiones Obreras con datos del Observatorio sobre Márgenes Empresariales el sector energético registra un nuevo "máximo" en su rentabilidad empresarial, auspiciado por los márgenes en el refino de petróleo, siendo responsable del 31% del incremento general de precios del observatorio de márgenes empresariales.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, Alonso apunta que en el último decreto anticrisis se han mantenido ayudas al gasóleo profesional o rebajas al Impuesto sobre Hidrocarburos entre otras medidas, por lo que si efectivamente se han producido "comportamientos oportunistas" por parte de las empresas son "especialmente graves".

Por ese motivo, Alonso Cantorné pregunta al Gobierno si atribuye las subidas de precio de carburante únicamente a factores geopolíticos debidos a la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán o considera que efectivamente los agentes económicos estarían aprovechando la coyuntura para obtener beneficios extraordinarios.

El diputado también pide al Gobierno una valoración sobre los márgenes obtenidos por el sector energético en el refino de petróleo. A su vez, pregunta sobre las acciones que se piensan emprender en caso de que se confirmen ese comportamientos "oportunistas" y si estima solicitar un nuevo informe de recomendaciones a la CNMC sobre el mercado de carburantes y el comportamiento de las empresas.

Por último, el representante de Sumar pregunta al Gobierno si plantea reimpulsar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas como el que se impulsó en la pasada legislatura.