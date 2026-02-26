La directora general de Tributos, nombrada jefa del Secretariado del Foro Global de Transparencia de la OCDE

La directora general de Tributos del Ministerio de Hacienda, María José Garde, nombrada Jefa del Secretariado del Foro Global de Transparencia e Intercambio de información con Fines Fiscales de la OCDE. - MINITERIO DE HACIENDA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Tributos del Ministerio de Hacienda, María José Garde, ha sido nombrada jefa del Secretariado del Foro Global de Transparencia e Intercambio de información con Fines Fiscales de la OCDE, un puesto al que accederá a finales del mes de marzo.

"La elección de la OCDE se explica por el gran peso internacional en el ámbito tributario de María José Garde, ya que su carrera en el sector público ha estado enfocada en el ámbito internacional", ha destacado el Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado.

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, Inspectora de Hacienda en la actualidad y Auditora e Interventora del Estado en situación de excedencia, Garde llega a este puesto tras acumular una amplia experiencia tanto en el ámbito nacional como internacional en el ámbito tributario.

Desde 2018, con la llegada de María Jesús Montero al Ministerio de Hacienda, ha desempeñado el cargo de directora general de Tributos. En este rol, desde el que ha dirigido un equipo de más de 100 funcionarios, ha sido responsable del diseño de nuevos gravámenes.

"Además, ha sido pieza clave en las reformas tributarias de los últimos años, además de ocuparse de la emisión de contestaciones a consultas tributarias y de proporcionar interpretaciones vinculantes de la normativa fiscal española a solicitud de los contribuyentes", ha enfatizado el Departamento que dirige María Jesús Montero.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Desde 2015 es miembro del Bureau del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, en el que desempeña la vicepresidencia. También tuvo un papel destacado en el diseño del Proyecto BEPS y del Marco Inclusivo, el plan que daba respuestas a los desafíos fiscales surgidos por la digitalización de la economía.

Entre 2017 y 2022 ejerció como presidenta del Foro Global, institución determinante para el desarrollo e implementación a nivel mundial de los estándares de transparencia. Y desde 2023 está al frente, como presidenta, del Grupo Código de Conducta de la UE sobre Fiscalidad Empresarial. Además, ha representado a la Administración Tributaria española en foros fiscales internacionales, tanto en la UE como en la OCDE y en otras organizaciones internacionales.

En su trayectoria también destaca el cargo de subdirectora general de Fiscalidad Internacional, entre 2014 y 2018, desde donde negoció convenios para evitar la doble imposición. Previamente, trabajó en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como inspectora de Hacienda en la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y como jefa de la Unidad de Intercambio de Información.