Fabricantes de fachadas y ventanas piden deducciones fiscales para la rehabilitación de viviendas

ASEFAVE pide al Gobierno deducciones fiscales en las actuaciones de rehabilitación energética de viviendas.

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave) ha trasladado su "profunda decepción" por el rechazo en el Congreso el pasado mes del decreto-ley que contemplaba deducciones fiscales por rehabilitación energética de viviendas y ve con "recelo" que esto vuelva a suceder con el nuevo decreto-ley que tiene que convalidar la Cámara Baja, según ha informado este lunes la asociación en un comunicado.

"Es una decisión que contradice las recomendaciones que hace la Unión Europea a los Estados miembros para la implementación de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios", ha asegurado la patronal.

Por todo ello, Asefave se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que "una medida tan urgente y necesaria se trate de forma individual", y no mezclada con otras medidas del decreto-ley.

Según el Boletín Especial sobre Rehabilitación 2025, publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, desde que se pusieron en marcha en octubre de 2021 las deducciones fiscales hasta que finalizaron en diciembre de 2024, 203.297 inmuebles se han beneficiado de este instrumento de estímulo a la rehabilitación.

Esto, según cálculos de la asociación, permite hacer una estimación de que las deducciones se sitúan en torno a 700 millones de euros para los ejercicios fiscales 2021 a 2024, cuando la línea prevista para este concepto en los fondos 'Next Generation' era de 420 millones.

Asefave ha asegurado que, a pesar de haber solicitado reunirse con el Ministerio de Hacienda para trasladarle las propuestas fiscales como las que toman otros países, aún no han recibido respuesta.

"Nos encantaría trabajar conjuntamente y conseguir que la rehabilitación en España consiga llegar a los niveles que se indican en el Plan Nacional de Renovación de Edificios", ha concluido la entidad.