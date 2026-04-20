Fedea calcula que los impuestos y las prestaciones redujeron la desigualdad en un 31,9% en 2023

Archivo - Varios billetes sujetos con pinzas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La intervención pública con el conjunto de impuestos y prestaciones redujo la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares en un 31,9% en 2023, según los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Fedea ha publicado este lunes el décimo informe del observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, que detalla el impacto distributivo del sistema fiscal y las prestaciones públicas, monetarias y en especie, sobre los hogares residentes en España en el año 2023.

De acuerdo con el estudio, la intervención pública con el conjunto de impuestos y prestaciones redujo la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares en un 31,9%. Las prestaciones monetarias son responsables del 72,4% de esa reducción, los impuestos, del 3,7%, y las prestaciones en especie, del 23,8% restante.

Si se añaden los gastos públicos distintos de las prestaciones públicas ya consideradas (servicios públicos generales, defensa, orden público y seguridad, protección del medio ambiente, protección social, etc.), el porcentaje de reducción de la desigualdad se eleva hasta el 41%.

Los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta (esto es, el 60% de los hogares residentes con menor renta bruta) son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública en 2023, ya que perciben un subsidio efectivo neto, es decir, una diferencia positiva entre prestaciones e impuestos.

De su lado, los hogares ubicados en los dos quintiles superiores (es decir, el 40% con más renta bruta) son, en media, contribuyentes netos, ya que, para ellos, la diferencia entre prestaciones e impuestos es negativa.

El informe también refleja que el saldo neto de la intervención pública en España, a través de impuestos y prestaciones públicas, deja de ser progresivo en el último tramo de la escala de rentas brutas.

ESTIMACIÓN ALTERNATIVA

Como novedad, en este Informe se presentan los resultados que se obtienen al adoptar un enfoque alternativo al empleado habitualmente en el Observatorio para las prestaciones monetarias contributivas. Con este nuevo enfoque se considera que el componente contributivo de las pensiones y de las prestaciones por desempleo es una retribución salarial diferida y como tal se integra en la renta de mercado de los hogares y no entre las prestaciones públicas monetarias; mientras que las cotizaciones sociales se tratan como un mecanismo de ahorro forzoso y, por tanto, no forman parte de la renta de mercado ni se computan como ingresos fiscales.

Con esta aproximación alternativa, el efecto redistributivo conjunto de impuestos y prestaciones pasa a ser del 19,7%. De esta reducción de la desigualdad, las prestaciones monetarias explican el 41,6%, los impuestos, el 13%, y las prestaciones de sanidad y educación, el 45,4%. Si se añaden los gastos públicos distintos de las prestaciones públicas, el porcentaje de reducción de la desigualdad consecuencia de la intervención pública sería el 30,4%.