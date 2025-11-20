Gestha avisa de que externalizar la inspección tributaria local incentiva el fraude fiscal

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha advertido de que la práctica de externalizar la inspección tributaria en el ámbito local no es conforme a Derecho y abre la puerta a mayores riesgos de fraude fiscal.

Así lo ha expuesto el nuevo presidente de la organización, Javier Gómez Vergel, durante su intervención en el XXV Curso sobre Inspección y Actualidad Tributaria organizado por la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL).

Gestha ha vinculado esta "peligrosa deriva" en la lucha contra el fraude a la deficiente dotación y gestión de los recursos humanos en las administraciones que tienen encomendada la aplicación del sistema tributario y el control de la ejecución del gasto público.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la evolución de la plantilla de la Agencia tributaria estatal (AEAT) que, con una edad media de 49,6 años, se ha reducido desde el año 2000 en más de 600 personas y mantiene paralizada su carrera profesional desde hace casi dos décadas, con el agravante de los problemas para la movilidad de sus técnicos.

En el ámbito local, el sindicato cree que la falta de previsión y de buena gestión de los medios personales ha llevado, incluso, a algunos ayuntamientos a externalizar funciones inspectoras, lo que desde Gestha consideran no solo rechazable por la reducción de garantías de los ciudadanos y el riesgo de pérdida de confidencialidad de los datos, sino contrario a Derecho al implicar el ejercicio de potestades públicas esenciales por empresas privadas.

Por todo ello, los técnicos han instado a reforzar y reconocer los medios de Ministerio de Hacienda --en particular de la AEAT y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)-- y organismos análogos en las comunidades autónomas y haciendas locales para combatir el fraude, garantizar la legalidad y mejorar el control del gasto público.