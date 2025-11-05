Grifols cae un 5% pese a más que triplicar su beneficio neto hasta septiembre, con 304 millones

Archivo - Fachada de la sede de Grifols, en Coslada (Madrid) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Grifols caían más de un 5% en la apertura de la sesión de este miércoles, pese al incremento de su beneficio neto, que más que se triplicó hasta septiembre, y a la revisión al alza de sus previsiones de ingresos para este año.

En concreto, la empresa de hemoderivados llegó a marcar una caída del 5,36% en los primeros momentos de la jornada bursátil, con sus títulos intercambiándose a un precio unitario de 10,21 euros, si bien entró en subasta de volatilidad pocos segundos después de abrir.

Sin embargo, en torno a las 09.05 horas volvió a marcar precio y ya caía un 4,37%, hasta situarse en los 10,62 euros por título.

Grifols publicó este martes, tras el cierre del mercado, sus resultados hasta septiembre, periodo en el que obtuvo un beneficio neto de 304 millones de euros, más del triple (+245%) que en el mismo periodo de 2024, cuando ganó 88 millones.

Además, la firma catalana ingresó 5.542 millones entre enero y septiembre de 2025, un 7,7% más a tipo de cambio constante, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 1.358 millones, con un margen del 24,5%.

La deuda neta, por su parte, se situó en 9.067 millones de euros, con una ratio de apalancamiento a cierre de septiembre de 4,2 veces, frente a las 5,1 veces del mismo momento de 2024, mientras que la posición de liquidez aumentó hasta los 1.475 millones.

ELEVA PREVISIÓN DE INGRESOS

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, anunció este martes que la empresa ha elevado su previsión de ingresos para 2025 a más de 7.600 millones de euros, superando así la horquilla estimada previamente, situada entre 7.550 y 7.600 millones de euros.

Grifols también ha mejorado sus previsiones de flujo de caja libre, antes de operaciones corporativas y dividendos, desde el rango de 350-400 millones hasta 400-425 millones de euros, mientras que ha mantenido sin cambios las estimaciones de Ebitda ajustado entre 1.875 y 1.925 millones.

Srinivasan ha asegurado que las previsiones de la empresa son de un cuarto trimestre "muy robusto" y que la comparación con el cuarto trimestre de 2024 es buena.