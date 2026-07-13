El Ibex 35 cae un 0,4% pero mantiene los 19.300 puntos, con el petróleo cercano a los 80 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con un retroceso del 0,38%, a pesar de lo que el selectivo madrileño ha mantenido los 19.300 puntos y se ha situado en los 19.311,10 enteros, con el precio del petróleo escalando casi un 4%, rondando los 79 dólares ante la nueva escalada de tensión en Oriente Próximo.

De hecho, el Ejército de Estados Unidos (EEUU) ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

"El Comando Central de EEUU (Centcom) ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio", ha anunciado el propio Centcom en un comunicado enviado pasadas las 22.30 horas en Florida --las 4.30 del lunes en España y las 6.00 en Irán--.

En esta nueva ofensiva, las fuerzas norteamericanas han asegurado haber alcanzado "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión" en una operación destinada a "debilitar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz".

En este contexto, el Brent subía un 3,6%, cotizando el barril de petróleo de referencia para Europa en 78,8 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 74 dólares, tras aumentar un 3,7%.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Cirsa ha indicado que ha adquirido una participación mayoritaria en el operador número uno de casino online de Paraguay, Slots del Sol.

En la apertura de la sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era IAG (-1,9%), seguido de Arcelormittal (-1,7%) y Ferrovial (-1,4%).

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Repsol (+1,9%), Telfónica (+0,7%) y Naturgy (+0,4%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con subidas (+0,2%), al tiempo que el Dax de Fráncfort decrecía un 0,3% y el parisino Cac 40 se dejaba un 0,2%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,5% tras crecer un 0,6%. Respecto a las divisas, el euro perdía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1402 dólares.