El importe declarado en Patrimonio casi se duplica en 10 años, pero cae la cuota a ingresar, según Gestha

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) calcula que en la última década, desde que se recuperó el Impuesto de Patrimonio, se ha producido un aumento del 33,3% de los declarantes de este tributo y casi se ha doblado el patrimonio declarado (+97,2%), pero la variación de la cuota a ingresar es menor (un 82,9%), dado que la mayoría de los nuevos declarantes pertenecen a los tramos patrimoniales más bajos.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio 2021 declararon haber obtenido rentas anuales de 145.750 euros, destacando las personas residentes de la Comunidad de Madrid, con patrimonios medios por encima de 11 millones, que declararon en el IRPF obtener rentas de 366.358 euros de media.

Sin embargo, el patrimonio exento que no tributa representa el 43,2% del patrimonio total declarado en 2021, y la cuota ingresada por el impuesto no llega al 0,3% del patrimonio neto no exento.

EL IMPUESTO TEMPORAL DE SOLIDARIDAD DE LAS GRANDES FORTUNAS

Por ello, el Gobierno introdujo el impuesto temporal a las grandes fortunas, que recae sobre las personas residentes con un patrimonio neto individual superior a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de 2022 y 2023 y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio de 2023 y 2024.

Según recuerdan los técnicos de Hacienda, este tributo se configuró como un impuesto estatal de carácter temporal que se declararía en los meses de julio de 2023 y 2024, en respuesta a los proyectos legislativos y anuncios de algunos de los nuevos gobiernos autonómicos surgidos tras las elecciones del 28 de mayo de 2023 de aprobar bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio (Andalucía, Galicia, Murcia, Cantabria, Comunidad Valenciana).

Para evitar la doble imposición, los contribuyentes del Impuesto de Solidaridad solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio, deduciendo la cuota satisfecha en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El 20 de septiembre de 2023 se conocía que el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas había recaudado 623 millones de euros en la primera declaración de julio de 2023.

La recaudación se ha obtenido, principalmente, de los grandes patrimonios de comunidades autónomas de Madrid y Andalucía que tienen bonificado total y Galicia, parcialmente, el Impuesto sobre el Patrimonio.

"No obstante, estas cifras están muy alejadas de la estimación del Gobierno que alcanzaba los 1.500 millones porque en el cálculo del límite conjunto se suman las cuotas íntegras del IRPF, IP e Impuesto de solidaridad, aunque exista una bonificación posterior de la cuota íntegra en el IP", han señalado los técnicos.