Sánchez quiere un impuesto a los ultrarricos y blindar en la Constitución el alza de las pensiones con el IPC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este miércoles por implantar un impuesto a los ultrarricos, rebajar cotizaciones a los autónomos con menores ingresos y blindar en la Constitución la subida de las pensiones con el IPC.

Así lo ha declarado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en el podcast 'Keep it cutre', recogida por Europa Press, antes de que se produjera el accidente de tren en Urda (Toledo) que ha causado al menos diez muertos, aunque la cifra de fallecidos podría subir a medio centenar según estimaciones en el terreno del accidente.

El presidente del Gobierno se ha quejado de que "a estos tíos", en referencia a PP y Vox, "no les escucha hablar de meterle un impuesto" a los más ricos del país. "El impuesto a grandes fortunas lo hemos aprobado. Aquí lo que probablemente tengamos que pensar es en un impuesto a los ultrarricos, que esto ya es otro nivel", ha apuntado Sánchez.

LOS AUTÓNOMOS, UNA "ASIGNATURA PENDIENTE"

El jefe del Ejecutivo ha indicado además durante la entrevista que los autónomos son "la asignatura pendiente" del Gobierno en materia de Seguridad Social.

"Es cierto que aprobamos el sistema de pensiones para los autónomos, es cierto también que hemos amoldado lo que es la cotización a los ingresos reales, pero es verdad que para los autónomos que tienen menos ingresos, las cotizaciones tienen que ser aún más inferiores", ha apuntado el presidente.

PENSIONES

En otro orden de cosas, preguntado por si es partidario de blindar en la Constitución la subida de las pensiones con el IPC, Sánchez ha respondido afirmativamente.

Asimismo, ha instado a mejorar los salarios y crear más empleo porque los trabajadores son los que pagan "las pensiones de hoy".

"Y eso son políticas de familias, como estamos haciendo, por ejemplo, con el permiso de paternidad y maternidad, equiparándolo y extendiéndolo para fomentar las políticas de familias, pero también la regularización de migrantes, que muchos de ellos ya están cotizando y trabajando, y esos son ingresos para la Seguridad Social, para la solvencia del sistema en el presente y en el futuro", ha apuntado.

En este sentido, ha advertido a la "ultraderecha que dice no a los migrantes" que esto supondría contar con una fuerza laboral "muy semejante a la que teníamos en 1980 del siglo pasado". "Con eso no vamos a poder financiar el Estado del Bienestar. Con eso no vamos, por tanto, a tener un sistema público de pensiones, que es lo que ellos al final quieren", ha denunciado.