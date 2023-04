El 57,5% de los autónomos cree que su negocio crecerá o se mantendrá igual en 2023, según ATA

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 57,5% de los autónomos cree que su negocio crecerá o se mantendrá igual a lo largo del año, según los resultados del XVII Barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), presentado este lunes.

Ese 57,5% se reparte entre un 37,8% que pronostica que seguirá igual este 2023 y un 19,7% que afirma que crecerá. Por su parte, un 32% prevé un decrecimiento en la evolución de su negocio y un 10,5% no sabe o no contesta.

La evolución de sus actividades a lo largo de este primer trimestre ha sido estable para un 45,6% de los encuestados, mientras que para un 20,8% ha crecido. No obstante, un 33,6% admite que su negocio ha descendido en estos tres primeros meses de 2023.

Los autónomos no se muestran muy optimistas con el desempeño de la economía española para este año. Casi el 80% tiene una percepción negativa o muy negativa, y solo el 22,1% cree que será positiva o muy positiva.

AUMENTO EN LOS GASTOS

Salvo un 4,6% de los encuestados que asegura que sus gastos se han reducido, y un 10,2% que apunta que se han mantenido igual, el resto de los autónomos reconoce que sus gastos han aumentado en este tiempo.

El incremento de gastos más repetido se sitúa entre el 10% y el 20%, como respaldan el 39,4% de los autónomos, seguido de aumentos de gastos de entre el 20% y el 30%, con un 26,6% de las respuestas.

En lo que respecta a la facturación, esta se ha resentido para un 38,1% de los autónomos, que afirman que se disminuyó entre un 10% y más de un 20%. No obstante, en una proporción similar, el 38% de los autónomos afirma que su facturación se ha mantenido igual.

Por su parte, para un 19,8% la facturación aumentó desde el 10% hasta superar el 20%.

ATA también ha preguntado en este Barómetro a sus autónomos por el impacto de la inflación. Así, un 68,1% admite que ha tenido que subir los precios respecto al año anterior frente a un 27,6% que los ha dejado igual.

De cara al resto del año, un 65,5% de los autónomos pronostica que tendrá que seguir elevando los precios, y solo un 17,1% lo descarta. También hay un 17,4% de los encuestados que no sabe o no contesta.

Entre las causas de esas subida de precios, ATA cita, según las respuestas de sus encuestados, la inflación, seguido de las cotizaciones y los impuestos, la subida del precio de los carburantes y el coste de las materias primas.

SE MANTIENE EL EMPLEO, AUNQUE EL 10% PREVÉ UNA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA

Un 4,1% de los autónomos ha aumentado su plantilla en el último año y un 4% prevé aumentarla en los próximos meses.

Sin embargo, un 11% tuvo que recortar el número de trabajadores el año pasado y un 10% prevé seguir la misma senda este 2023.

Pese a esos datos, el 33,3% mantendrá a sus empleados, como ya hizo el 38,4% de los encuestados en 2022.

En cuanto al pago del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), solo el 16,4% de los autónomos se lo paga a sus trabajadores.

Por otro lado, la morosidad, tanto pública como privada, ha sido un problema para los autónomos, como dice el 38,3% de los encuestados. El 6,4% de ellos por parte sólo de entidades públicas,

el 7,9% tanto públicas como privadas y el 24% por parte de otras empresas privadas. Asimismo, un 58,2% de los autónomos encuestados desde ATA aseguran no verse en este momento afectados por la morosidad.

La financiación es otro de los aspectos fundamentales para el colectivo de autónomos. Los créditos son una forma habitual de financiación en los autónomos. En el último año, el 60,8% no ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación frente a uno de cada tres, el 36,9% que sí que la han solicitado. De esos, se les ha denegado a un 5,2%.

De ese 60,8% de los autónomos que afirma no haber solicitado financiación a lo largo del

último año, el 27,6% apunta que no lo hizo porque no puede endeudarse más y un 33,2% señala que no lo ha necesitado.

REPERCUSIÓN DE LA INFLACIÓN EN LA HIPOTECA Y EL ALQUILER

El 42,8% de los autónomos encuestados paga alquiler en su negocio, y de esos, a un 70% se les ha subido la renta.

Para un 20%, el incremento ha sido de menos de un 4%, mientras que el 35,1% afirma que les han subido el alquiler entre un 4% y un 8%. Un 16,9% de los autónomos con alquiler señala que la subida ha sido por encima del 8%.

Asimismo, un 25% de los autónomos, uno de cada cuatro, ha conseguido mantener su alquiler sin variaciones.

Por otro lado, el 16,8% de los autónomos tiene una una hipoteca sobre su negocio. Con el incremento de los tipos de interés, únicamente el 10,8% afirma que su cuota no ha aumentado. Sin embargo, el resto ha tenido incrementos desde menos de 300 euros al mes hasta 1.000 euros mensuales.

SOLO EL 12,5% DE LOS AUTÓNOMOS HA COMUNICADO SU PREVISIÓN DE INGRESOS

Con la entrada en vigor del nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) el 1 enero, solo el 12,5% de los autónomos encuestados ha comunicado su previsión de ingresos para los próximos meses y así adecuar su cuota de autónomos a sus ingresos reales.

De ese 12,5% que afirma haber comunicado sus ingresos, uno de cada dos, el 53,1%, asegura

que su cuota ha disminuido frente a uno de cada tres autónomos, el 33,6%, que afirma

que el importe ha aumentado.

El 60,3% de los autónomos encuestados no lo ha hecho y el 22,5% dice estar muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si ha realizado o no dicha comunicación.

Por su parte, de ese 60,3% que no ha trasladado su previsión de ingresos, el 13,2% sí tiene previsto hacerlo, pero un 54,5% no tiene intención de hacerlo.

El Barómetro de ATA también pregunta en esta edición por el Kit Digital, para el que solo han iniciado los trámites el 20,3% de los encuestados. Un 62,4% no lo ha pedido y un 17,3% de los autónomos optó por no contestar a esta pregunta.

Otra de las cuestiones que recoge es la impresión de los autónomos sobre la reforma del sistema de pensiones, de la que solo están a favor el 8,2%. Por el contrario, el 48,1% cree que este nuevo

sistema de pensiones perjudicará su competitividad, y un 29,1% considera que no va a poder asumir

las nuevas cargas que la norma conlleva.

La última cuestión del barómetro hace referencia a las próximas elecciones. Respecto a la gestión de los últimos años, los autónomos aprueban a las comunidades autónomas, dan un insuficiente a la administración local y un deficiente a la Administración Central.