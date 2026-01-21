El 63% de las compañías españolas ha aumentado los salarios de sus empleados por el aumento del coste de vida

Archivo - Logo de Randstad. - RANDSTAD - Archivo

El 63% de las empresas españolas ha aumentado los salarios de sus trabajadores ante el aumento del coste de vida reciente, según los datos recogidos por el informe Workmonitor 2026 de Randstad, que refleja que el salario sigue siendo el factor principal a la hora de elegir una empresa, tal y como afirman el 59% de los trabajadores en España.

A nivel global, solo el 53% de las compañías han aumentado los salarios, lo que refleja, según el estudio, una mayor propensión a "apoyar a sus trabajadores" por parte de las empresas españolas, de las cuales el 69% aluden a que "fidelizar a un empleado tiene menos coste que contratar a uno nuevo".

Para hacer frente al aumento del coste de vida, el estudio refleja que el 34% del talento español ha aceptado o está buscando un segundo empleo, frente a la media mundial del 40%, una necesidad de pluriempleo que aumenta a medida que se reduce la edad y asciende hasta el 48% en el caso de trabajadores entre 18 y 26 años.

Además del salario, Randstad destaca la flexibilidad y la autonomía como uno de los principales detonantes de la rotación laboral, ya que el 42% del talento ha abandonado algún empleo porque no encajaba con su vida personal, mientras que el 24% de los trabajadores lo ha dejado por falta de independencia. El 74% de las empresas reconoce que una mayor autonomía se traduce en más compromiso, productividad y retención.

El 43% del talento ha afirmado que "no aceptaría una oferta sin flexibilidad en el lugar de trabajo", y el mismo porcentaje la rechazaría si no incluye flexibilidad horaria, situando la forma de trabajar como un factor decisivo a la hora de cambiar de empleo.

TRABAJOS FLEXIBLES

Según el director general de Randstad Enterprise, Orior Mas, este patrón refleja que "la capacidad de decidir cómo, cuándo y de qué manera se trabaja pesa cada vez más que la estabilidad", pues el talento no solo busca un salario competitivo, sino que "quiere control sobre su tiempo, su forma de trabajar y su desarrollo profesional".

En este contexto, el 45% del talento prefiere una carrera tradicional y lineal, mientras que el 35% apuesta por trayectorias más flexibles y transversales, una dualidad que da como resultado "un mercado laboral en constante movimiento, en el que las personas cambian más, pero lo hacen de forma cada vez más estratégica", hacia empleos que respetan su vida y su forma de trabajar, según añade Mas.

Randstad señala además que la adaptación a la tecnología emerge como un elemento central en la empleabilidad futura, con un 73% del talento español "capaz de utilizar las últimas tecnologías", y un 67% de los profesionales y un 63% de los empleadores que considera que la IA mejora la productividad, a pesar de que el 52% del talento en España cree que esta beneficiará sobre todo a las empresas y no a los empleados.

El informe también subraya el papel clave de los mánagers en la experiencia laboral y la fidelidad al empleo, que en España -donde un 62% del talento afirma tener una relación sólida con sus mánagers, frente al 72% a nivel global- es más frágil que en otros países, lo que se refleja también en la percepción general de la empresa, ya que el 70% de los trabajadores confía en el liderazgo de su organización y el 75% en sus compañeros, cifras inferiores a la media global.