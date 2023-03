Álvarez aclara que UGT "no quiere" quitar subsidios "a nadie" pero recuerda a Díaz que lo dice la legislación

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha aclarado este lunes que el sindicato "no quiere quitar" prestaciones "a nadie" sino mejorarlas porque dice que "son bajas", al tiempo que ha recordado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sus declaraciones en las que se mostró favorable a quitar el paro a los desempleados que rechacen ofertas, es algo reflejado en la legislación.

Álvarez ha querido matizar las palabras que pronunció el pasado jueves en una conferencia en las que se mostró favorable a retirar la prestación por desempleo y otros subsidios públicos a las personas paradas que rechacen ofertas de trabajo y hayan recibido formación para ello, por lo que ha explicado que "el gran problema" de España es que "las oficinas de empleo no funcionan", ha dicho en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En relación al rechazo contundente que mostró Díaz tras estas declaraciones, Álvarez ha recalcado que la vicepresidenta contestó "sin hacerse cargo de sus responsabilidades" y ha apostillado que estas afirmaciones que lanzó "no es ninguna propuesta, es la legislación".

"Si no está de acuerdo, lleva tres años de ministra y unos meses de vicepresidenta. Que cambie la legislación porque eso es lo que dice la legislación española: que la primera oferta de no aceptar un curso de formación son tres meses, la segunda, seis, y la tercera te quedas sin subsidio", ha replicado.

Sin embargo, Álvarez ha reconocido que no tuvo su "día más afortunado" y podría "no haber dado la respuesta" en vistas de la reacción polémica que tuvo. "Creo que en España los subsidios son muy bajos comparados con países de la Unión Europea. No creo que nuestro problema sea que no se aceptan ofertas de empleo. Creo que hay que activar servicios de empleo", ha subrayado.

"Si la hubiera tenido que dar hoy (la respuesta), hubiera dicho que cuando llegue a ese río cruzaré ese puente, pero no antes", ha deslizado.

En relación al Ingreso Mínimo Vital, Álvarez ha recordado que UGT trasladó al Gobierno su opinión para que el IMV no fuera un lugar de "estancia" sino un "lugar de paso". "Las personas que tienen eso, hay que trabajar con ellas, hay que orientarlas". "Lamento que haya quien se aproveche de una frase que la dije y si fuese ahora no la diría", ha zanjado.