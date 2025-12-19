Cabify alcanzó en España un récord de ingresos de 262 millones de euros en 2024, un 5,5% más

Cabify - Cedida

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cabify obtuvo unos ingresos de 261,6 millones de euros en España durante el año 2024, lo que supone un nuevo récord de facturación para la empresa y un crecimiento del 5,5% respecto al año anterior, según figura en las cuentas de las tres sociedades con las que opera en el país.

Se trata, en concreto, de Cabify España, Miurchi y Prestige & Limousine, que en su conjunto registraron un resultado bruto de explotación de 7,3 millones de euros, por debajo de los 10,65 millones que notificó el año pasado, y con un margen de rentabilidad sobre las ventas del 2,8%, frente al 4,3% de 2023.

La empresa de movilidad española siguió avanzando en la incorporación de vehículos eléctricos a su flota, de forma que aumentó un 234% los kilómetros recorridos con este tipo de vehículos, gracias al cierre de acuerdos con marcas como Ford, Skoda, Mercedes o Polestar, entre otros.

En este sentido, en materia de descarbonización de la movilidad en España, en 2023 redujo en un 12% el índice medio de emisión de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro recorrido en España.

En el ámbito de investigación y desarrollo, la compañía invirtió 25 millones de euros en I+D en 2024, un 5% más que el año anterior, sumando más de 100 millones de euros invertidos en los últimos seis ejercicios.

La compañía también cifra en 26 millones de euros la contribución fiscal derivada de su actividad en España, donde emplea a unos 550 trabajadores, sobre un total de 1.157 empleados en todo el mundo.

Según el informe Impact P&L elaborado por la consultora Dinamo para Cabify, el impacto socioeconómico generado por la empresa de movilidad en España y América Latina en 2024 ascendió a los 1.064 millones de euros.