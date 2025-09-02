Álvarez (UGT) no ve señales de alarma en el empleo y pide 'un día sin inmigrantes' para reivindicar su valor

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este martes que, pese a la subida del paro y el descenso de la afiliación en agosto, no aprecia "señales de alarma" en el mercado laboral y ha criticado que se intenten buscar estas alarmas haciendo análisis parciales de los datos económicos.

"En realidad, llevamos unos cuantos años de un crecimiento económico estable y de creación de empleo", ha apuntado el dirigente sindical en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Respecto a la contribución de la mano de obra inmigrante a los buenos datos económicos, Álvarez ha afirmado que lleva tiempo pidiendo a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que declare un 'día sin inmigrantes' en la Unión Europea con el fin de que todo el mundo se dé cuenta del valor real que tienen.

"Se trata de visualizar qué ocurriría si el país no tuviera esa persona que atiende a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, esa persona que efectivamente trabaja en la restauración, que cualquiera que vaya pues ve cuál es el número de personas inmigrantes que está trabajando ahí o las personas inmigrantes que trabajan en la agricultura en nuestro país, que prácticamente estamos hablando de cifras muy por arriba del 80%", ha explicado.

Así, para Álvarez, la campaña contra la migración que se está haciendo desde la ultraderecha, "y a la que desgraciadamente se está sumando la derecha" española, es "miserable, indecente e indigna".