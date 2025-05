Garamendi (CEOE) celebra la victoria de Ángela de Miguel, primera mujer en dirigir una organización social

Afirma que tras las elecciones se cierra la división en la patronal

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado la victoria de la nueva presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, que será la primera mujer por parte de las organizaciones empresariales en estar en una mesa de diálogo social, lo que ha asegurado que es "un avance" en todos los campos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios este martes tras la Asamblea General Electoral de Cepyme, en la que De Miguel ha sido elegida con el 52,7% de los votos para presidir Cepyme durante los próximos cuatro años.

"Yo, como representante de los empresarios de este país, sinceramente, darle la enhorabuena. Estoy encantado. Yo creo que vamos a tener una magnífica presidenta de Cepyme", ha indicado Garamendi, que ha calificado este martes como un "día de fiesta de la democracia".

Asimismo, ha agradecido a Ángela de Miguel por aceptar ser la candidata a las elecciones y haber aceptado esa "responsabilidad" en un momento que es muy "importante" para las pymes.

Por otro lado, Garamendi ha asegurado que tras esta victoria se cierra la división que ha causado este proceso electoral y ha indicado que la diferencia de votos entre ambos candidatos, que es de solo 30 votos, se debe a que "la correlación de votos en Cepyme es muy diferente a la representatividad".

"Creo que es un momento disruptivo de cambio. No se renuncia a lo que se ha trabajado antes, aquí no se echa, no se cambia a nadie, simplemente es un nuevo momento, es un nuevo proyecto, es un nuevo proyecto para los próximos cuatro años", ha apuntado.

CEOE ASEGURA QUE ÁNGELA DE MIGUEL DEFENDERÁ LOS INTERESES DE PYMES

Tras las declaraciones de Garamendi, CEOE ha remitido un comunicado oficial en el que ha trasladado su más "afectuosa enhorabuena" a Ángela de Miguel.

Desde CEOE se han mostrado seguros de que Ángela de Miguel defenderá los intereses de las pymes españolas, tanto a nivel nacional como en Europa, desde la unidad empresarial, la responsabilidad y la lealtad institucional.

Asimismo, CEOE ha querido agradecer la participación de todos los vocales que han ejercido su derecho al voto.