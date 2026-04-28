Antonio Magraner, nuevo presidente de la asociación de jóvenes empresarios Ceaje

CEAJE celebra elecciones e incorpora a su nuevo presidente, Antonio Magraner. - CEAJE

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje) ha celebrado este martes su Asamblea General Electoral, en la que Antonio Magraner Balaguer ha sido elegido presidente por aclamación, al ser el único candidato presentado, según ha informado en un comunicado la confederación.

Según Ceaje, la asamblea electoral ha supuesto también el cierre de una "etapa clave" para la organización, con la salida de Fermín Albaladejo tras diez años al frente de la patronal de jóvenes empresarios.

Magraner cuenta con una amplia trayectoria empresarial. Desde los 23 años ha desempeñado funciones de dirección como CEO en diversas compañías y ha sido una "figura clave" para Ceaje, ya que ocupa la Secretaría General desde 2024, tras haber sido vicepresidente desde 2017.

"Queremos a Ceaje con más fuerza, más influencia, más innovadora y, sobre todo, más activista", ha recalcado Magraner. Además, el valenciano se ha referido a un activismo empresarial que "esté, siempre, al servicio de la gente". "Porque cuando una empresa nace, el primer beneficiado es la sociedad a la que sirve", ha concluido.

El evento ha contado con la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi y del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, que ha afirmado que los jóvenes españoles "necesitan más facilidades para emprender" y se ha felicitado por contar, desde hoy, con un presidente de Ceaje natural de la Comunidad Valenciana.